Zdroj: Facebook.com/Toddler & Kids hairstyles Mladá mamička si chcela len pospať: To, čo UROBIL manžel ich synovi, vyvolalo búrlivú reakciu Keď zverí mamička svoje dieťa manželovi, môže to skončiť všelijako. Niečo podobné zažila istá mladá mamička. Jej polovička si stráženie dieťaťa krátila vskutku originálne. 16. september 2023 Magazín

Mladá mamička vyvolala niekoľkými zábermi veľký ošiaľ. Zverejnila, čo urobil manžel ich spoločnému synovi bez jej vedomia. Zatiaľ čo Jamie spala, jej partner zobral strojček na vlasy a zahral sa na kaderníka. Roztomilého blonďavého chlapca vystrihal na pankáča. Informuje o tom The Sun.

Potom, čo sa matka zobudila a uvidela svojho syna, zobrala do rúk mobil a odfotila ho. A nový strih uverejnila na Facebooku. „UPOZORNENIE, neverte svojmu manželovi, keď vám povie, že si môžete ísť ľahnúť!!! Zobudíte sa na to, že vidíte vaše dieťa s drastickou zmenou účesu,“ napísala k fotke, ktorú pridala do skupiny venovanej účesom pre najmenších.

Zdesenie aj pochvala

Jamie sa zároveň priznala k tomu, že jej syn síce vyzerá „roztomilo,“ ale je z toho všetkého predsa len „trochu smutná“. Druhý šok zažila mladá mamička potom, keď jej začalo pod príspevkom pribúdať veľké množstvo správ, ktoré nestačila čítať.

„Budem úprimný, bol by som naštvaný… Ako mohol urobiť takú zmenu bez toho, aby to najprv prediskutoval so svojou partnerkou?,“ spýtal sa pod fotkou istý muž.

„Vyhodila by som takého chlapa, ale som rada, že máš zmysel pre humor,“ napísala jej zase iná mamička. Iná bola ešte tvrdšia: „V ten istý deň by som podpísala rozvodové papiere.“

Iní rodičia brali premenu s nadhľadom: „Sú to predsa vlasy, tie rastú! Fotky pobavili, otec má krásnu spomienku! Synček vyzerá rozkošne.“

Ďalšia nadšená mamička v tom vidí možnosť, ako začať s originálnou rodinnou tradíciou: „Sú obaja roztomilí, až teraz môžu odštartovať tradíciu spoločného strihania vlasov.“

