19. január 2024 Jakub Forgács Krimi Mladík ležal v kaluži KRVI: Pomoc prišla doslova v hodine dvanástej, FOTO Policajti si v prvej chvíli mysleli, že akákoľvek pomoc je zbytočná, muž nereagoval na podnety a bol celý studený.

Všímavý občan oznámil na tiesňovú linku, že si z vlaku všimol ležiaceho človeka neďaleko železničnej stanice v Lučatíne (okres Banská Bystrica). Banskobystrickí krajskí policajti o tom informovali na sociálnej sieti so slovami, že to bolo v nedeľu pred piatou hodinou ráno a teplomer ukazoval tri stupne pod nulou.

Zachránený mladík

„Na miesto bola okamžite vyslaná policajná hliadka Obvodného oddelenia Policajného zboru v Slovenskej Ľupči. Policajti v priebehu pár minút dorazili na miesto a zistili, že oznamovateľa zrak neklamal. Vedľa budovy stanice ležal v kaluži krvi človek. Policajti si v prvej chvíli mysleli, že akákoľvek pomoc je zbytočná, muž nereagoval na podnety, bol celý studený. Rýchlo však zistili, že stále žije a že každá sekunda je v tomto prípade vzácna, najdôležitejšie bolo dostať ho čím skôr k lekárovi,“ uviedli muži zákona so slovami, že do príchodu zdravotníkov mu poskytovali prvú pomoc.

Samotní záchranári sa podľa slov polície neskôr vyjadrili, že pomoc prišla v poslednej chvíli. Príbeh však mal šťastný koniec a 20-ročný mladík má „zážitok“, na ktorý určite tak skoro nezabudne. Nezabudol však ani poďakovať a policajti si tak v služobnej pošte našli správu nasledujúceho znenia:

„Chcel by som sa touto cestou veľmi srdečne poďakovať dvom policajtom z oddelenia v Slovenskej Ľupči. Okolo pol piatej ráno som sa v Lučatíne pred vlakovou stanicou pošmykol a spadol. Pri tomto som si rozbil hlavu na dvoch miestach, omdlel som a dosť krvácal. Veľa si z toho nepamätám, ale keď som sa prebral boli pri mne dvaja policajti, ktorí mi poskytli prvú pomoc. Bol som dosť podchladený a celý krvavý. Chcel by som im touto cestou poďakovať za pomoc a asi aj záchranu života, lebo bola veľká zima a ležal som na ľade. Celý čas kým prišla záchranka so mnou komunikovali, pomáhali mi, dali mi napiť a zakryli ma. Veľmi pekne ďakujem. Matej.“

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

1 Galéria

Video: Jakub Forgács / Zdroj: Dnes24.sk

Zdroj: Dnes24.sk