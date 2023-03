Zdroj: TASR/AP Muža vyhodili zo známeho fastfoodu, ktorý milujú aj Slováci: DÔVOD ho šokoval Milovník známeho amerického fastfoodu vkráčal do jednej z pobočiek naboso a chcel sa najesť. Hovorí, že nemohol uveriť reakcii obsluhy. 16. marec 2023 Zo zahraničia

Prípad sa stal v Británii. 55-ročný James Graham sa išiel najesť do svojho miestneho McDonaldu, no nepochodil. Krátko potom, ako si objednal a posadil sa, ho obsluha požiadala, aby odišiel.

Nemohol tomu uveriť, problémom malo byť to, že nemal obuté topánky. Chodiť bosý je však jeho životný štýl. Posťažoval sa preto denníku Mirror.

„Práve som si sadol, keď v tom prišla čašníčka a povedala mi, že tam nesmiem byť bez topánok,“ povedal James.

Žiadne topánky – žiadne jedlo?

Keď sa jej pýtal prečo, vraj odvetila: „Žiadne topánky, žiadne tričko, žiadna obsluha“. Čašníčke pripomenul, že takéto pravidlá platili v ére Hippies.

Ani to však nezabralo. Čašníčka sa nenechala odbiť a išla za manažérom, ktorý bosého muža upozornil, že sa môže porezať. Nakoniec tak musel James odísť.

Životná udalosť

Novinárom muž priblížil, prečo všade chodí bez topánok. Život sa mu zmenil v roku 2013. „Moja žena zomrela a odvtedy len žijem. Život je príliš krátky na to, aby som nerobil veci, o ktorých si myslíš, že by si chcel,“ uviedol pre Mirror James.

Tvrdí, že naboso odbehol 20 maratónov. Priznáva, že jeho životný štýl bez topánok vyvoláva u verejnosti zmiešané reakcie.

„Niektorí sú úplne zhrození a nechápu to. Iní ľudia to plne podporujú a hovoria, že by si želali mať takú kuráž a slobodu urobiť to tiež,“ povedal pre Mirror James Graham.

A čo na Slovensku?

Aj na Slovensku je veľa vyznávačov „bosého životného štýlu“. Mali by ich v reštaurácii obslúžiť? Ako by reagovala obsluha, sme sa spýtali hovorkyne McDonald´s pre slovenský trh.

„V spoločnosti McDonald's chceme vždy vytvárať príjemné prostredie pre všetkých našich zákazníkov. Keďže nepoznáme podrobnosti ohľadom uvedenej situácie v Anglicku, nemôžeme sa k nej v rámci našich prevádzok na Slovensku vyjadrovať,“ odpovedala pre Dnes24 Lucia Poláčeková. Či sa na Slovensku už niečo podobne stalo, nekomentovala.

