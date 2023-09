Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Na Európu udrie nová vlna HORÚČAV: Začiatok októbra bude nadpriemerne HORÚCI Aj keď tu už máme jeseň, počasie tomu zatiaľ nenapovedá. Október do Európy prinesie nezvyčajne vysoké teploty. 30. september 2023 Zo zahraničia

30. september 2023 Zo zahraničia Na Európu udrie nová vlna HORÚČAV: Začiatok októbra bude nadpriemerne HORÚCI Aj keď tu už máme jeseň, počasie tomu zatiaľ nenapovedá. Október do Európy prinesie nezvyčajne vysoké teploty.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Zdá sa, že tohtoročná jeseň bude mimoriadne teplá. Vo viacerých európskych krajinách by totiž mohli teploty vystúpiť až nad hranicu 35 stupňov. Na základe meteorologických modelov o tom informoval server Severe Weather Europe.

Extrém v Španielsku a Portugalsku

Už v najbližších hodinách by mali teploty začať stúpať a začiatkom októbra by v Anglicku malo byť približne 25 ​​°C. V Beneluxe, Nemecku a strednej Európe by sa mali teploty pohybovať na hranici 20 stupňov.

Južné Francúzsko sa musí pripraviť na 35 stupňov a ešte teplejšie by malo byť v Španielsku a Portugalsku.

Nadpriemerné teplo

„Majte na pamäti, že z meteorologického hľadiska teraz Európa smeruje do druhého jesenného mesiaca, takže tieto predpovedané teploty sú na toto obdobie extrémne vysoké,“ upozorňuje portál.

Ako príklad uveďme, že teplota na prelome mesiacov bude v Londýne o 10 stupňov vyššia ako je zvyčajné.

„Nová intenzívna vlna horúčav sa pravdepodobne rozvinie koncom budúceho týždňa po utorkovom dočasnom osviežení frontálnym systémom,“ píše Severe Weather Europe.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk