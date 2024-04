Dnes o 13:05 Rastislav Búgel Zo Slovenska OBROVSKÝ problém: Skontrolujte si účet! Klientom známej banky ZMIZLI peniaze Známa banka, ktorej služby využívajú desiatky tisíc Slovákov, mala veľký problém. Jej klienti mohli pri pohľade na účet zistiť, že im chýbajú peniaze.

Klienti Fio banky mohli v posledných dňoch ostať poriadne zaskočení. Mohli si totiž všimnúť, že im chýba časť peňazí.

Niektoré transakcie sa im totiž zaúčtovali dvakrát!

Banka o probléme vie

„Ospravedlňujeme sa za komplikácie spôsobené duplicitným zaúčtovaním niektorých transakcií vykonaných kartami Visa,“ vyjadrila sa Fio banka Slovensko.

Banka priznala, že o situácii vie a problém rieši so spoločnosťou Visa.

„Veríme, že k vráteniu duplicitných transakcií dôjde v priebehu niekoľkých dní. Ďakujeme za pochopenie,“ dodala banka.

Rovnaký problém eviduje aj česká pobočka banky. Aj ona sa k situácii vyjadrila prostredníctvom sociálnej siete.

Platby už stornovali

V utorok (9. apríla) banka zverejnila aktualizáciu. „Vážení klienti, duplicitne zaúčtované platby boli stornované, všetko na účtoch by malo byť opäť v poriadku. Veľmi sa ospravedlňujeme za spôsobené komplikácie a ďakujeme za trpezlivosť,“ napísala Fio banka.

Nahnevaní klienti

„Mne strhli 2×1 100 eur pri kupovaní leteniek. A keďže je to účet, kde nedržím peniaze (keď potrebujem, tak si prepošlem), tak som v mínuse pri debetnej karte. A oni mi pošlú mail, že si mam mínusovú hodnotu dorovnať, inak budem sankcionovaná,“ napísala Alexandra.

Rozhorčená je aj Češka Monika. „Je smutné, že to súdiac podľa diskusie musela väčšina postihnutých zistiť sama. U mňa je to pár tisícoviek za službu. Ale čo ľudia, ktorým to zobralo 2×10 a viac tisíc? Tí, ktorí na to majú naviazané trvalé platby atď. To samozrejme "ani trochu“ nikomu nebude chýbať a už vôbec nie vadiť," napísala.

Dáša zase 1. apríla vyberala 40 000 českých korún, a keďže jej sumu strhli dvakrát, z účtu jej odišlo 80-tisíc. Pavle zase odišlo dvakrát 6-tisíc korún a Karlovi odišlo z účtu 10-tisíc českých korún navyše.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk