7. marec 2022 Monika Hanigovská Magazín Najväčšia hrozba od globálnej pandémie? Vedci našli v riekach nebezpečný „koktejl“ Odborníci objavili v riekach farmaceutický odpad na všetkých svetových kontinentoch. Aký dopad to môže mať na naše životy?

Ako vieme, zvyšky liekov sa môžu dostať cez odpadové vody do životného prostredia. No najnovšia štúdia vydaná prestížnym vedeckým časopisom Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) ukazuje naozaj znepokojivé výsledky.

Výskumníci objavili zvyšky liečiv až v štvrtine skúmaných riek vo svete.

Farmaceutické znečistenie pritom predstavuje „globálnu hrozbu pre zdravie ľudí a životné prostredie“, uvádza veľká štúdia vydaná akademickým žurnálom PNAS, ktorú cituje The Guardian.

Veľká hrozba pre ľudstvo

Farmaceutický odpad predstavuje potenciálne nebezpečenstvo. Je totiž známe, že má dosah na voľne žijúce zvieratá a „v životnom prostredí zvyšuje riziko rezistencie voči liekom, čo je jedna z najväčších hrozieb pre ľudstvo,“ pripomína The Guardian.

Vedci zmerali koncentráciu 61 aktívnych farmaceutických zložiek vo viac ako tisíc lokalitách.

„Neznečistené boli len dve miesta – Island a venezuelská dedina, kde domorodí obyvatelia nepoužívajú moderné lieky,“ informujú odborníci.

Aké zložky obsahovala voda?

Počas rozboru zistili prítomnosť viacerých chemických látok. Najčastejšie to bolo liečivo karbamazepín, metformín a kofeín. Odborníci pritom namerali v približne polovici skúmaných lokalít „farmaceutický koktejl“, čo znamená, že voda obsahovala všetky tri spomínané chemické liečivá.

Najväčšie znečistenia zaznamenali nielen v rozvojových krajinách (Pakistan, Etiópia), ale v top rebríčku nájdeme aj mestá ako Madrid, Glasgow či Dallas.

Ďalšia pandémia?

„Svetová zdravotnícka organizácia, OSN a ďalšie organizácie tvrdia, že antimikrobiálna rezistencia je jedinou najväčšou hrozbou pre ľudstvo – je to ďalšia pandémia,“ povedal John Wilkinson, ktorý viedol tamojší projekt, do ktorej sa zapojilo 127 ľudí.

„Na 19 percentách všetkých lokalít, ktoré sme monitorovali prekročili koncentrácie úrovne, vďaka ktorým si môžu baktérie vytvárať silnú rezistenciu,“ vysvetlil na záver Wilkinson.

