Zdroj: TASR/Jakub Kotian Natrela ho exmilenka! Boris Kollár a dieťa číslo 14?! TOTO má byť dôkaz, že má syna Noela Okolo Borisa Kollára je opäť rušno. Má bývalý predseda parlamentu štrnásteho potomka? 8. november 2023 ELA Magazín

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Barbora Richterová, ktorá je expartnerkou Borisa Kollára, je so šéfom strany Sme rodina už dlhšie na nože a svoje súkromie prepierajú cez médiá.

Natrela ho ex?

Politik má s bývalou plavkyňou dvoch synov: dvanásťročného Artura a ročného Aarona. Verejnosť sa v uplynulých mesiacoch, a najmä pred voľbami, dozvedela viaceré šokujúce skutočnosti o tom, aký mali vzťah. Richterová Kollára obvinila z údajného fyzického napadnutia, nezáujmu o ich deti a dokonca padli aj trestné oznámenia.

Zrejme aj to sa podpísalo pod to, že Kollárova Sme rodina sa pred mesiacom po voľbách politicky prepadla a nedostala sa do parlamentu.

Čo sa týka súkromia, poslednou známou mamičkou Kollárových detí je 29-ročná Laura Vizváryová, ktorá 57-ročnému Kollárovi priviedla na svet 13. dieťa v júli tohto roka.

Dieťa číslo 14?

Barbora Richterová ale na sociálnej sieti teraz poriadne šokovala, keď odhalila identitu ženy, ktorá podľa nej nedávno porodila Kollárovi syna – potomka menom Noel.

Ak je to tak, bolo by to v poradí už štrnáste dieťa Kollára. Richterová spomína ako mamičku istú Nikolu, ktorá mala porodiť len mesiac po Vizváryovej. Portál Nový čas pre ženy prišiel s informáciou, že ďalšia mamička v poradí má len 20 rokov.

Richterová tvrdí, že jej argumenty sú nepriestrelné a pridala aj FOTO údajne novej Kollárovej mamičky, vraj priamo z kúpeľne politika, v ktorej visí aj obraz dcéry lídra hnutia Sme rodina. No Barbora šokuje aj ďalej: „Inak okrem toho, že sa natriasa na neplnoletých deťoch, je tehotná ďalšia žena. Meno…čoskoro. Borisko, už ho vieme…Je to choré a zvrátené mať 16 detí a vyrábať stále ďalšie a ďalšie,“ naznačuje Richterová vyššie číslo potomkov vo svojom statuse.

Zdroj: Dnes24.sk