Zdroj: Unsplash.com , Pexels.com Nedarí sa vám UŠETRIŤ ani cent? Skvelé TIPY, vďaka ktorým to zvládnete aj VY! Plánujete si vytvoriť finančnú rezervu na horšie časy alebo si chcete na niečo nasporiť? Stačí dodržiavať niekoľko jednoduchých rád, ktoré vám s tým pomôžu. 11. máj 2023 Ako ušetriť

11. máj 2023 Ako ušetriť Nedarí sa vám UŠETRIŤ ani cent? Skvelé TIPY, vďaka ktorým to zvládnete aj VY! Plánujete si vytvoriť finančnú rezervu na horšie časy alebo si chcete na niečo nasporiť? Stačí dodržiavať niekoľko jednoduchých rád, ktoré vám s tým pomôžu.

Slováci už niekoľko mesiacov bojujú s infláciou a všadeprítomným zdražovaním. Podľa prieskumu takmer tretine Slovákov v minulom roku klesol mesačný príjem. Stalo sa tak hlavne ľuďom z nízkopríjmových domácností.

Navyše, miera úspor na Slovensku klesla na rekordné minimum. Nečudo, že ľudia čoraz častejšie hľadajú, kde a ako ušetriť.

Portál regions.com priniesol niekoľko užitočných rád, ktoré môžu pomôcť aj vám.

Stačí dobrý plán

Ak máte dlhy, začať by ste mali práve nimi. Ak sa vám táto rada nepozdáva, spočítajte si, koľko vás každý mesiac stoja iba samotné úroky. Ak sa oslobodíte od ich platenia, tieto financie môžete použiť na vytvorenie finančného vankúša. Vhodnou možnosťou môže byť aj refinancovanie viacerých nevýhodných úverov do jedného.

Pokiaľ sa stále neviete prinútiť, aby ste odložili nejaké to euro bokom, pokúste sa vizualizovať si to, na čo by ste si chceli našetriť. Vytvorte si časovú os a ciele vášho šetrenia. Oveľa jednoduchšie sa vám budú peniaze odkladať, pokiaľ máte jasný cieľ (napríklad kúpu auta do troch rokov). Po jednoduchom prepočte budete jasne vedieť, koľko peňazí potrebujete odložiť každý mesiac, aby ste si splnili sen.

Vaše sporenie by malo byť pravidelné a mali by ste mu dať neotrasiteľný systém. Vytvorte si sporiaci účet a nastavte si trvalý príkaz, aby vám rovnaká suma „odišla“ každý mesiac v presne stanovený termín (napríklad v deň výplaty). Iba tak vytvoríte funkčný plán dlhodobého sporenia.

Pomôcť ušetriť vám môže aj niekoľko ďalších drobností. Chcete vedieť viac? Čítajte na druhej strane!

Máte vytvorenú finančnú rezervu?



Áno 42.9% Nie 57.1%

Zdroj: Dnes24.sk