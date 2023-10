Zdroj: pixabay.com Nie sú raňajky ako raňajky: Tieto sú najmenej ZDRAVÉ, útočia na srdce a berú energiu! Chcete byť počas dňa plní energie, vitality a dobrej nálady? Skúste vynechať niekoľko pokrmov a čoskoro pocítite rozdiel. 7. október 2023 Magazín

7. október 2023 Magazín Nie sú raňajky ako raňajky: Tieto sú najmenej ZDRAVÉ, útočia na srdce a berú energiu! Chcete byť počas dňa plní energie, vitality a dobrej nálady? Skúste vynechať niekoľko pokrmov a čoskoro pocítite rozdiel.

Nie sú raňajky ako raňajky. Ak chcete urobiť niečo pre seba, skúste si ráno odoprieť niektoré jedlá či nápoje.

1) Cukrová bomba

Možno ste počuli úvahu o tom, že sladké raňajky cez deň ľahko spálite. „Sladké cereálie, šišky, raňajkové pečivo a sladené kávové nápoje sú plné jednoduchých cukrov. Tieto pridané cukry sa do vášho systému dostanú naraz ako cukrová bomba a oveľa rýchlejšie sa premenia na kalórie. To môže mať negatívny dopad na vaše zdravie,“ povedala dietelogočka Jerlyn Jonesová pre Newsweek. To však nie je jediným problémom.

Sú to veľmi rýchlo strávené sacharidy, následkom čoho veľmi ľahko dochádza k výkyvom glukózy a inzulínu v krvi.

„Takéto zostavené raňajkové menu môže viesť k začarovanému kruhu, ktorý sprevádza malátnosť, rýchly hlad a prejedanie sa,“ opísala ďalej dietologička.

Tu však okruh problémov zďaleka nekončí. Obľúbené biele pečivo či cereálie obsahujú rafinovanú múku. Takéto potraviny nemajú takmer žiadnu výživovú hodnotu, pretože boli zbavená klíčkov či otrúb. No pre dodávateľov majú produkty pridanú hodnotu – upravené pokrmy vydržia oveľa dlhšie čerstvé na pultoch či v obaloch. Aké sú ďalšie nevýhody?

„Spracovanie odstraňuje základné vitamíny a minerály, ktoré sú prítomné v celozrnnej forme,“ pripomenula dietologička Hollie Watersová.

Zdroj: Dnes24.sk