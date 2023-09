Zdroj: pixabay.com / CC0 1.0 Zohrievate si v mikrovlnke tieto obľúbené potraviny? Hrozí vám RAKOVINA aj OTRAVA Mikrovlnná rúra šetrí čas, ale môže vás pripraviť o to najcennejšie – zdravie. Viete, ktoré potraviny by ste v nej rozhodne nemali zohrievať? 23. september 2023 Magazín

Mikrovlnná rúra sa v Európe používa od roku 1980. Technická vychytávka šetrí čas, ale môže tiež ublížiť. Niektoré potraviny by ste radšej v mikrovlnke nemali ohrievať. Viete, ktoré sú to?

Popcorn

Slaná pochúťka sa veľmi rýchlo dostala z kín do domácností. Chrumkavý popcorn vám môže spôsobiť hneď niekoľko vážnych chorôb.

„Nebezpečenstvo je veľmi dobre známe, no napriek tomu je ťažké presvedčiť ľudí, aby popcorn nekonzumovali. Je to nezdravé jedlo. Popcorn do mikrovlnnej rúry obsahuje kyselinu perfluóroktánovú (PFOA), ktorá sa spája s rakovinou a inými zdravotnými problémami, ako je neplodnosť a ochorenie štítnej žľazy,“ píše Galaxy Care Hospital. Niektoré štúdia ukazujú, že potláča tvorbu spermií.

Čerstvého popcornu sa však nemusíte vzdať. Stačí, ak si ho pripravíte na panvici. Ako na to? Do hlbšej panvice nalejte slnečnicový olej, repkový olej alebo kokosový olej a po rozpálení vložte kukuričné zrná. Popcorn v závere stačí dochutiť soľou, škoricou alebo karamelom, a je to!

