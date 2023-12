Zdroj: TASR/Michal Svítok , ePeňaženka Nová aplikácia vám ZJEDNODUŠÍ život: Reklamáciu vybavíte aj BEZ papierového bločku Daniari predstavili novinku. Špeciálna aplikácia Slovákom výrazne uľahčí reklamáciu tovaru. 2. december 2023 Rastislav Búgel Technológie

Zdroj: TASR/Michal Svítok

Finančná správa predstavila novú aplikáciu s názvom ePeňaženka. Jej primárnym cieľom bola náhrada doterajšej formy overovania pravosti pokladničných dokladov (PD). „Občania sa pri používaní aplikácie budú môcť opäť zapojiť do boja s vydávaním falošných PD. Bude to signifikantný prínos pre štát i spotrebiteľov, ktorým sa opätovne vráti do rúk možnosť nahlasovať nezrovnalosti v PD, čo zvýši ich ochranu proti podvodným praktikám a daňovým únikom,“ informuje Finančná správa.

Novinka pri reklamáciách

Väčšinu Slovákov však bude zrejme zaujímať sprievodná služba, ktorú aplikácia prináša. Ak si totiž do aplikácie uložíte pokladničné doklady, ich papierovú podobu už pri prípadnom reklamačnom konaní potrebovať nebudete.

„Ide tak o prvú štátnu aplikáciu, ktorá bude slúžiť spotrebiteľom aj na reklamačný proces. Po registrácii emailovou adresou budú všetky PD uložené vo virtuálnej forme. Registrácia je potrebná preto, aby si reklamáciu mohol uplatniť vždy iba jeden používateľ pre konkrétny doklad a súčasne, aby ich mal kedykoľvek k dispozícii a mohol si ich v rámci aplikácie naskenovaním QR kódu uložiť,“ vysvetľuje Finančná správa.

Zabúdať netreba, že overovať pokladničný doklad budú môcť viacerí používatelia. Uložiť si ho však bude môcť len prvý, registrovaný používateľ, ktorý bude mať nárok na prípadnú reklamáciu, ostatní nie.

Pripravujú vylepšenia

Projekt ePeňaženka víta aj Slovenská obchodná inšpekcia (SOI). „Považujeme ho za nevyhnutný benefit tejto doby z dôvodu zjednodušenia povinností spotrebiteľov pri uplatňovaní si ich práv v rámci reklamačného konania,“ uviedol vedúci odboru ochrany spotrebiteľa SOI Marián Jargaš, podľa ktorého je výhodou novinky aj odbúranie byrokracie.

Finančná správa s vývojom aplikácie nekončí. Už teraz má ďalšie nápady na jej rozvoj, no musí ich najprv prediskutovať s ministerstvom financií a všetkými dotknutými subjektami. „Tým, že ide o aplikáciu, ktorá je vlastníctvom finančnej správy, tak možnosti sú naozaj široké,“ dodal prezident finančnej správy Jiří Žežulka.

Aplikáciu ePeňaženka si môžete stiahnuť pre zariadenia s operačným systémom Android a aj iOS.

Foto: ilustračné

