26. jún 2020 Zo Slovenska Pellegrini končí vo farbách Smeru-SD, aj on sa už vzdal členstva

Podpredseda parlamentu Peter Pellegrini sa v piatok vzdal svojho členstva v strane Smer-SD.

Okrem Pellegriniho odchádzajú zo Smeru-SD viacerí poslanci. V krátkom čase si majú všetci vyriešiť členstvo aj v poslaneckom klube Smeru-SD.

Pellegrini zároveň avizuje, že na septembrovej schôdzi parlamentu ponúkne svoju funkciu podpredsedu Národnej rady (NR) SR. V krátkom čase chce predstaviť i svoju novú stranu. Po založení vlastnej strany chce v septembri požiadať aj o vytvorenie poslaneckého klubu.

Odchádzajúci poslanci okolo Petra Pellegriniho si podľa Erika Tomáša, ktorý odchod oznámil v stredu, vyriešia aj členstvo v poslaneckom klube Smeru-SD. Otázka šéfov výborov sa podľa poslanca Richarda Rašiho vyrieši do ďalšej riadnej schôdze parlamentu.

„Už som dnes poslal list okresnej organizácii, kde sa vzdávam členstva v strane Smer. Rovnako si takto vyriešime členstvo v klube, na ktoré je automaticky naviazaná naša funkcia predsedov výborov, takže určite urobíme to, čo sa patrí,“ povedal Tomáš v stredu novinárom.

Rovnako pôjde za svojím okresným šéfom aj Raši. „Čo sa týka ostatných postov, bude to všetko vyriešené do ďalšej riadnej schôdze,“ doplnil s tým, že so vzdávaním sa funkcií nemajú žiaden problém.

Zdroj: TASR