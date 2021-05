Zdroj: Facebook.com/Polícia Slovenskej republiky Policajný prezident prišiel s NOVINKOU: Príslušníkom sa môžete stať už oveľa skôr Príde k posunu? Minimálny vek na vstup do polície by sa mohol znížiť z 21 na 18 rokov. 15. máj 2021 Zo Slovenska

Mladí ľudia by mohli doplniť hlavne neobsadené miesta na základných útvaroch. Ďalšou novinkou v polícii by mohlo byť zrušenie povinných menoviek na uniformách

Uviedol to policajný prezident Peter Kovařík. Návrhy by mali byť súčasťou pripravovanej novely zákona o Policajnom zbore (PZ).

„Podľa platnej legislatívy policajti nastupujú, keď majú 21 rokov, čo nám spôsobuje obrovské problémy, pretože mladí ľudia, ktorí skončia strednú školu, si nájdu zamestnanie a potom, keď sú zabehnutí v živote, usadení, nemajú záujem sa vracať do Policajného zboru,“ argumentoval šéf polície.

V súvislosti s plánovanými zmenami na prezídiu, najmä posilnením finančného vyšetrovania a analytických kapacít, sa chce polícia zamerať na ľudí, ktorí vychádzajú zo škôl s odborným vysokoškolským vzdelaním. Záujemcu by pripravovali priamo na určenú tabuľku. Takto by chceli naplniť asi polovicu plánovaných pozícií, ďalších ľudí chcú hľadať vo vnútorných kapacitách.

“Finančné vyšetrovanie v pôsobnosti PZ znamená, že človek má prax aj so štandardným vyšetrovaním s trestnoprávnymi predpismi, ich použitím a k tomu pridanú hodnotu, že musí byť počítačovo zručný, mať cit na to, čo hľadať v systémoch,“ načrtol Kovařík. Výcvik a materiálne zázemie, ale aj ďalšie zmeny na posilnenie finančného vyšetrovania by chcela polícia financovať z plánu obnovy. Čerpať má z vyše 14-miliónového balíka.

Bez menoviek

Policajti by po novom nemuseli nosiť menovky na uniformách. „Môj osobný názor je, že policajt má byť identifikovaný, ale nie priamo menovkou, aby bol potom vystavený nejakým útokom,“ povedal Kovařík. Poukázal pritom na niektorých ľudí, ktorí si policajtov a ich menovky filmujú a zverejňujú na sociálnych sieťach. Následkom bývajú často vyhrážky policajtom.

Zdroj: TASR