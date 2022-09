Zdroj: pixabay.com Pornhub čelí škandálu so ZNEUŽÍVANÍM DETÍ: Dostal stopku od Instagramu a známych firiem Instagram zrušil pornostránkam účet s miliónmi sledovateľov. Nejde o prvú spoločnosť, ktorá Pornhub odrezala. 10. september 2022 Barbara Dallosová Správy Zo zahraničia

10. september 2022 Barbara Dallosová Správy Zo zahraničia Pornhub čelí škandálu so ZNEUŽÍVANÍM DETÍ: Dostal stopku od Instagramu a známych firiem Instagram zrušil pornostránkam účet s miliónmi sledovateľov. Nejde o prvú spoločnosť, ktorá Pornhub odrezala.

Najznámejší web s erotickými videami Pornhub sa zmieta v problémoch. Čelí vlne kritiky a dostavujú sa už aj dôsledky. Instagram najnovšie Pornhubu zrušil konto s viac než trinástimi miliónmi sledovateľov.

Škandál

Podľa portálu Variety je dôvodom kritika verejnosti a niektorých inštitúcií a tiež pošramotená povesť Pornhubu.

Môže za to škandál z leta tohto roka, keď vyšetrovanie odhalilo, že Pornhub roky propagoval materiály so sexuálnym zneužívaním detí. To viedlo k odchodu generálneho riaditeľa MindGeek, čo je materská spoločnosť Pornhubu. Firma tiež prepustila časť zamestnancov.

Na svojom instagramovom účte Pornhub zdieľal nepornografické videá a obrázky. Často šlo o zábery herečiek z pornofilmov oblečených v plavkách či spodnom prádle. Podľa niektorých inštitúcií zaoberajúcich sa sexuálnym vykorisťovaním však šlo o pornografický obsah, ktorý mohol na mladých ľudí pôsobiť motivačne, aby sa túžili stať súčasťou pornopriemyslu.

Účet Pornhubu sledovalo 13,1 milióna ľudí a obsahoval viac ako 6200 príspevkov.

Visa a Mastercard

Pornhub dostal nedávno stopku aj od spoločností Visa a Mastercard. Firmy sa rozhodli prerušiť platobné privilégiá od TrafficJunky, reklamnej pobočky MindGeek.

Obidve spoločnosti tak urobili na základe súdneho rozhodnutia, v ktorom stálo, že spoločnosť Visa by do istej miery mohla niesť zodpovednosť v spore za materiál so sexuálnym zneužívaním detí, pretože funguje ako nástroj, ktorý sa používa na zaplatenie a financovanie obsahu.

