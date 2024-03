8. marec 2024 Zo Slovenska Priplatíme si za vodu 20 PERCENT? Vodári krotia vášne: Tieto tvrdenia NIE SÚ pravdivé! Tvrdenia o zvyšovaní ceny vody pre spotrebiteľa o 20 % nie sú podľa Slovenského vodohospodárskeho podniku pravdivé.

Poplatok za odber podzemnej vody predstavuje iba malú časť z celkovej ceny vodného a stočného. Započítavanie dane z pridanej hodnoty (DPH) do tohto poplatku zmení jeho výšku v desatinách centa.

Občania pritom už v súčasnosti platia vodné a stočné vrátane DPH, opatrenie sa ich preto prakticky nedotkne.

Informoval o tom v piatok riaditeľ kancelárie generálneho riaditeľa a hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák.

Nepravdivé tvrdenia?

Reagoval tak na tvrdenia o možnom zvýšení ceny vody pre konečného spotrebiteľa o 20 %, ktoré podľa neho nie sú pravdivé a súvisia s nepochopením či účelovým prekrúcaním skutočnosti. Nariadenie, ktoré v stredu (6.3.) schválila vláda, sa týka príjmov z poplatkov za užívanie vôd. Od 1. januára tohto roka je príjemcom poplatkov za vypúšťané odpadové vody do povrchových vôd namiesto Environmentálneho fondu Slovenský vodohospodársky podnik.

„Nariadením sa zabezpečí technické presmerovanie preddavkov poplatkov za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd na rok 2024 určených rozhodnutím SVP vydaným ešte pred 1. januárom 2024, a to z účtu Environmentálneho fondu na účet SVP,“ priblížil Bocák.

Čo sa mení?

Nariadenie tiež dopĺňa sadzby poplatkov za odbery podzemných vôd a za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd o informáciu, že výška týchto sadzieb je v nariadení uvedená bez DPH. „Nadväzne sa upravuje aj postup započítavania DPH pri ročnom zúčtovaní preddavkov poplatkov za odbery podzemných vôd a preddavkov poplatkov za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd, ak DPH nie je započítaná, resp. uhrádzaná v rámci preddavkov poplatkov za užívanie vôd,“ uviedol Bocák.

Uplatňovanie DPH súvisí podľa neho iba s poplatkami za odber podzemných vôd.

Vypúšťanie podzemných vôd do povrchových vôd nebude mať na domácnosti, firmy a vodárenské spoločnosti prakticky žiaden dopad. „Poplatok za odber podzemnej vody totiž predstavuje iba malú časť (rátajúcu sa v centoch) z celkovej ceny vodného a stočného. Započítavanie DPH do poplatku za odber podzemnej vody tak zmení výšku tohto poplatku v desatinách centa. Občania pritom už v súčasnosti platia vodné a stočné vrátane DPH. Opatrenie sa ich preto prakticky nedotkne,“ doplnil Bocák.

Milióny eur ročne

Z nariadenia schváleného vládou vyplýva, že celkové výnosy z poplatkov za užívanie vôd predstavujú 12,5 milióna eur. Prínos pre štátny rozpočet prostredníctvom 20 percent DPH je 2,5 milióna eur za rok.

„Ak by k navrhovanej úprave nariadenia vlády nedošlo, výnosy správcu vodohospodársky významných vodných tokov by sa znížili o 20 percent, ktoré by si tento správca musel nevyhnutne žiadať zo štátneho rozpočtu ako kompenzáciu na krytie nákladov na neregulované služby,“ vysvetlilo v materiáli ministerstvo životného prostredia.

