Rusko nemá byť ponižované, povedal Macron. Na jeho slová OSTRO zareagoval ukrajinský minister

Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba v sobotu skritizoval vyjadrenie francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona o tom, že Rusko „by nemalo byť ponižované“. Podľa Kulebu takáto výzva ponižuje Francúzsko, informovala agentúra AFP.

Macron v piatkovom rozhovore pre francúzske regionálne médiá uviedol, že Putin „spravil historickú a fundamentálnu chybu – pre svoj ľud, pre seba i pre dejiny“. Dodal, že Rusko je stále skvelý národ, pričom uviedol, že by nemalo byť ponižované, „aby sme sa v deň ukončenia bojov mohli vydať cestou diplomacie“.

K situácii sa v ukrajinskej štátnej televízii vyjadril aj poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak. Uviedol, že pokiaľ nebudú ruské jednotky zatlačené čo najviac k ukrajinsko-ruskej hranici, nemá zmysel s Moskvou vyjednávať, píše denník The Guardian.

Calls to avoid humiliation of Russia can only humiliate France and every other country that would call for it. Because it is Russia that humiliates itself. We all better focus on how to put Russia in its place. This will bring peace and save lives.