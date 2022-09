Zdroj: pixabay.com , Dnes24.sk ŠETRITE tam, kde môžete: Prepli ste plastové okná na ZIMNÝ REŽIM? Vedeli ste, že môžete ušetriť, ak po lete nastavíte okná na iný režim? 27. september 2022 Monika Hanigovská Magazín

O tom, že by sme mali šetriť v domácnostiach sa vedú dlhé debaty. No najideálnejšie by boli také finty, pre ktoré nemusíme urobiť takmer nič a len si užívame samotné výhody. Začať môžete oknami, ak ste tak už neurobili.

Vedeli ste, že plastové okná môžete prepnúť do zimného režimu a tým ušetriť niekoľko desiatok eur, zvýšiť teplotu v miestnosti a predĺžiť životnosť vašich okien?

Všetko je v malom detaile

Postačí, ak zvýšite prítlak krídla okna ku rámu okna. Okno bude tesnejšie, a práve na to slúžia uzáverové čapy, ktoré nájdete po obvode okenného krídla.

„Tento malý detail je zodpovedný za to, že vaše okná lepšie izolujú a zlepšujú pevnosť a trvanlivosť okna. Jednoduchým pohybom môžete zvýšiť teplotu v domácnosti už o jeden stupeň,“ informuje o tom portál smakdnia.

Na nastavenie okna vám postačí imbusový kľúč a skrutkovač. Stačí, ak všetky uzáverové čapy kovania vychýlite smerom do interiéru. V lete nezabudnite prítlak zoslabiť, aby bolo okno priedušnejšie.

