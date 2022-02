Zdroj: Facebook.com/Polícia SR - Prešovský kraj ŠKANDÁL extraligových hokejistov: V supermarkete KRADLI prepravky, klub ich vyhodil! Niečo podobné nemá obdobu. K situácii sa už vyjadril aj samotný prešovský hokejový klub. 9. február 2022 Hokej

Polícia ešte minulý týždeň pátrala po dvojici mužov, ktorí mali na Košickej ulici v známom hypermarkete obchádzať pravidlá zálohovania fliaš. Prešovská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Šup do stroja

„Niekoľko dní po sebe v polovici januára opakovane prišli dvaja muži do nákupného centra. Z regálu s alkoholom jeden z nich zobral prázdne plastové prepravky na pivo, vložil ich do nákupného košíka a potom šup s nimi do stroja na výkup zálohovaných fliaš a prepraviek. Za prepravky zobral lístky, ktoré si potom pri pokladni nechal preplatiť,“ vysvetlila polícia okolnosti.

Časom však vyšlo najavo, že tohto činu sa mali dopustiť dvaja hráči hokejového HC Grotto Prešov, polícia ich medzitým stotožnila. A v stredu už vydal svoje stanovisko k situácii aj samotný klub.

