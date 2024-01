27. január 2024 Správy Ako ušetriť Slovenka vyrobila POKLADNIČKU na úspory: Jednou fintou si nasporíte tisíce eur Nedarí sa vám nič odložiť? Skúste to ako Dominika. Jej netradičná pokladnička sa stala vďaka internetu hitom.

Pokúšate sa ušetriť si nejaké to euro, ale nedarí sa vám to? Ak chcete mať svoje úspory stále na očiach, skúste si odložiť či našetriť na niečo pekné či potrebné podľa finty istej Slovenky. O čo ide? Dominika si chce zhmotniť svoj sen a aby to dosiahla, vyrobila si svojpomocne netypickú pokladničku.

Svojho šetriaceho pomocníka ukázala na internete, kde ho mnohí prijali ihneď s nadšením. „Urobila som si pokladničku, aby sa mi podarilo v roku 2024 šetriť, hádam ma to neprejde,“ pochválila sa Dominika na Tiktoku.

Na akom princípe funguje?

Na pokladničku použila obyčajnú nádobu od kávy, na ktorú nalepila papier s rôznymi číslami, ktoré predstavujú jednotlivé sumy, ale po spočítaní tvoria čiastku 5-tisíc eur. Ak si to chcete vyskúšať, zvoliť si môžete ľubovoľnú cieľovú sumu.

A čo na to Slováci a Česi? „Prvé prasa bez spodku (s otvorom – poz.red. ) som dostala od kamarátov, kúpila som z neho celú kuchyňu. Ďalšie sa rozbilo pred zimou a máme z neho spálňu. Potrebujem použiť takúto pokladničku ešte raz,“ napísala istá Martina.

„Tá pokladnička je veľmi dobrý nápad, aj ja si ju spravím, ďakujem za inšpiráciu,“ reagoval pod videom ďalší diskutujúci. Mnohí sa zhodli na tom, že to skúsia alebo si vyrobia niečo podobné.

Zhmotnený sen

Našli sa však aj takí, čo Dominike skôr odporučili investovanie ako hádzanie mincí či papierových bankoviek do pokladničky: „Krásny nápad, no v dnešnej dobe treba skôr investovať, aby sa peniaze zhodnocovali, pretože inflácia,“ poradila jej Lucid. Dominika však túžila byť priamo pri tom, keď jej sen bude pred očami takpovediac narastať. „Neboj, okrem toho investujem, toto je len na môj sen, ktorý som si chcela zhmotniť,“ odkázala jej majiteľka netradičnej pokladničky.

Jej netradičnú pokladničku si môžete pozrieť po prekliku aj TU.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Vyskúšate si vyrobiť netradičnú pokladničku?



áno 40% možno 40% nie 20%

Zdroj: Dnes24.sk