15. apríl 2023 Hokej Slovensko na úvod prípravy zdolalo Švajčiarsko: Brankár Hlavaj nepustil ANI JEDEN gól Slovenskí hokejisti zvíťazili vo svojom prvom prípravnom zápase pred MS v Rige. V piatok vo Vispe zdolali domáci výber Švajčiarska 2:0. O góly sa zaslúžili Adrián Holešinský a Viliam Čacho.

Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

Švajčiari boli od úvodu aktívnejší a mali aj prvú veľkú šancu. Hlavaj vytiahol v 3. minúte skvelý zákrok lapačkou po strele Müllera. Slovenskí hokejisti zaostávali za domácimi najmä v pohybe, Hlavajovi postupne pribúdali zákroky. Väčšiu šancu si Ramsayho zverenci v 1. tretine nevypracovali, o prevahe Helvétov hovorili aj strelecké pokusy v pomere 13:5.

V druhej tretine sa obraz hry nezmenil. Domáci boli lepší, mali viac striel a z toho pramenili aj šance. Najväčšie mali Bichsel a Meyer, ale Hlavaj v oboch prípadoch dobre zasiahol. Najväčšiu šancu Slovenska mal Takáč, ale pri prečíslení mu vo finálnej fáze skĺzol puk.

Dva góly v závere

Slovenskí hokejisti vygradovali svoj výkon v tretej tretine. Do vedenia ich poslal Holešinský, keď Baláž za bránkou obral o puk švajčiarskeho obrancu a pozdĺž bránkoviska ho naservíroval spoluhráčovi. O 51 sekúnd neskôr vystrelil na bránku Čacho a zásluhou teču jedného z domácich skončil puk v bránke – 0:2. Do konca zápasu mali ešte šance oba tímy, k dispozícii mali po jednej presilovej hre, ale gólovo sa už nepresadil ani jeden. Švajčiarom nevyšla ani záverečná hra bez brankára, ktorú hrali 178 sekúnd.

Adrián Holešinský, útočník SR a autor víťazného gólu: „Cesta bola ťažká a mali sme herný výpadok. Nehrali sme mesiac zápas, prvá tretina bola pre nás šok. Samo (Hlavaj – pozn.) nás v dôležitých momentoch na začiatku podržal, prežili sme prvých desať minút a začali sme hrať. Bolo tam strašne veľa chýb, na ktorých treba pracovať, ale pozitívom je, že sme to dotiahli do víťazného konca.“

Viliam Čacho, útočník SR a autor druhého gólu: „Výkon nebol veľmi dobrý, boli sme všade neskoro. Švajčiari boli lepší, nás podržal Samo a vďaka nemu sme vyhrali. Musíme trošku prepnúť rýchlosť, v obrane to bolo dobré, ale musíme sa viac tlačiť do útoku a byť silnejší na puku. Majstrovstvá sú ešte ďaleko, ale padá mi to pomaly viac ako v klube. Som za to rád, ale zostávam nohami na zemi.“

Samuel Hlavaj, brankár SR: „Na ľade som sa cítil dobre, aj výsledkovo to dopadlo fajn. Švajčiari boli od začiatku nepríjemní. Dve tretiny sme boli horším tímom, ale v tretej sme sa zomkli a strhli to na našu stranu.“

Švajčiarsko – Slovensko 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Góly: 42. Holešinský (Baláž), 43. Čacho (Lantoši, Gernát). Rozhodovali: Tscherrig, Hürlimann – Cattaneo, Schlegel, vylúčení: 4:5, presilovky a oslabenia: 0:0, strely na bránku: 34:16, 2008 divákov.

Švajčiarsko: Senn – Fora, Frick, Loeffel, Bichsel, Glauser, Vouardoux, Aebischer, Egli – Riat, Corvi, Ambühl – Kneubuehler, Jäger, Bader – Moy, Müller, Meyer – Bertschy, Heim, Thürkauf

Slovensko: Hlavaj – Gernát, Ivan, Beňo, Golian, Gachulinec, Jánošík, Gajdoš – Cehlárik, Hrivík, Takáč – Holešinský, Sukeľ, Kudrna – Lantoši, Tamáši, Baláž – Petráš, Čacho, Lunter – Faško-Rudáš

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR