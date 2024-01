9. január 2024 Rastislav Búgel Krimi ŠOKUJÚCA spoveď expartnerky kuchára Jožka: Mňa sa pokúsil ZABIŤ nespočetnekrát! Bývalá partnerka "kuchára Jožka", ktorý je obvinený z brutálnej vraždy 48-ročnej Patrície, prehovorila. Tvrdí, že aj ju sa pokúsil zabiť.

Slovenskom vo štvrtok (4. januára) otriasla brutálna vražda 48-ročnej Patrície. Obvineným je jej partner 47-ročný muž, ktorý je známy pod menom kuchár Jožko.

Patríciine telo našli v jednom z bytov na Prievozskej ulici. Podľa informácií, ktoré sa dostali na verejnosť, malo byť telo zohavené. Vedľa neho malo byť položené vedro s orgánmi a aj vyrezané srdce.

Alkohol a hádky

Podľa susedov bol pár problémový. Potvrdzujú to aj slová exposlankyne Moniky Kozelovej, ktorá na sociálnej sieti napísala: "Bola chorá a potrebovala liečenie. Bola ťažká alkoholička. Za dvanásť rokov, čo bývala nado mnou, som ju triezvu videla dvakrát, a to v skorých ranných hodinách, keď som išla do práce.“

Susedský život pravidelne znepríjemňoval krik a hádky.

Bývalá partnerka prehovorila

Aktuálne prehovorila aj Jozefova bývalá partnerka Jana. „Mňa sa pokúsil zabiť nespočetnekrát a polícia, justícia, kuratela ho chránila…“ cituje jej slová, ktoré napísala na sociálnej sieti, portál Čas.sk.

Pre server to potvrdil aj Jozefov kamarát Karol. „S Janou to tiež nebolo dobré. Jozef si vyberal úplne divné ženy. To, čo sa stalo teraz, mohlo pokojne nastať aj s Janou, ale z toho vzťahu stihol vycúvať,“ uviedol.

Roky vyhrážok

"Jožo robil všetko chladnokrvne v tichosti, ona primitívne vulgárne vykrikovala… Keby ho nechránili a môj prípad nebol v šuflíku, ona by žila, Jožo by bol v base 10 rokov a už by nikomu neublížil. Ale keď ja som mu prešla, niet sa čo diviť, že už pri ďalšej to po 3 rokoch vyhrážok, že ju zabije, aj zabil,“ vyhlásila Jana.

