22. september 2023 Zo Slovenska Správa, na ktorú čakali tisíce vodičov: Na Slovensku pribudne NOVÁ diaľničná známka Časť motoristov bude mať dôvod na radosť. Pribudne úplne nový druh diaľničnej známky. Pre koho bude určená?

Vodiči budú môcť už onedlho na slovenských cestách využívať nový druh diaľničnej známky. Určená bude pre domácich a aj zahraničných motoristov a získať ju bude možné, ako všetky ostatné, výlučne v elektronickej podobe. Informuje o tom portál Topspeed.sk.

Reč je o jednodňovej diaľničnej známke.

Poteší tak vodičov, ktorí jazdia po spoplatnených úsekoch iba sporadicky. Zavedenie jednodňovej známky prichádza vďaka nariadeniu Európskej únie a postupne ju predstavujú všetky členské štáty.

Aj po zavedení novej známky by mali ostať v ponuke aj všetky ostatné doterajšie varianty.

Koľko by mala stáť?

„Pre zavedenie jednodňovej diaľničnej známky je v prvom rade potrebné transponovať príslušnú európsku smernicu do slovenskej legislatívy. Čas máme na to do 25. marca 2024. Momentálne pracujeme na príprave legislatívneho návrhu na už spomenutú transpozíciu smernice,“ píše sa v stanovisku, ktoré portálu poskytlo ministerstvo dopravy.

Podľa plošne zavedených pravidiel by nová známka nemala prekročiť deväť percent ceny ročnej diaľničnej známky. Na Slovensku by tak nemala byť drahšia ako 5,4 eur.

Portál spomína aj ceny jednodňovej známky v okolitých krajinách. V Rakúsku bude v roku 2024 stáť 8,60 eur a v Česku 200 korún (8,20 eur).

Foto: ilustračné

