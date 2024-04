8. apríl 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska Štát potrebuje získať peniaze do rozpočtu: Za tieto dve veci si budúci rok PRIPLATÍME Témou číslo jedna sa pre túto vládu stáva konsolidácia. Vyhlásil to premiér Robert Fico, ktorý zároveň ohlásil nové dane.

Slovensko bude musieť v budúcom roku konsolidovať verejné financie na úrovni jedného percenta HDP (približne 1,4 miliardy eur). Po kontrolnom dni na Ministerstve financií SR to prezradil premiér Robert Fico a minister financií Ladislav Kamenický.

Podľa Fica je miestom, kde vidí veľký priestor na šetrenie, riešenie otázky prezamestnanosti na ústredných orgánoch štátnej správy. „My sme slušný výkon podali na úrade vlády pokiaľ išlo o znižovanie stavov za pár mesiacov, ale ja tam vidím ešte priestor, pomerne výrazný priestor. Možno teraz vyplaším zamestnancov na ústrednej štátnej správe, no myslím si, že 30-percentný rez by absolútne nebol viditeľný. Tie ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy by mali rovnaký výkon, možno dokonca lepší výkon, ako majú teraz,“ povedal premiér. Pripomenul však, že ide iba o jeho presvedčenie, no politická dohoda na úrovni koaličnej rady ešte uzavretá nebola.

Drahšie neresti

Podľa Fica sa konsolidácia stáva nosnou témou terajšej vlády. Medzi prvé dohodnuté opatrenia patrí nové zdanenie tabakových výrobkov.

Zdražejú aj všetky nealkoholické nápoje, v ktorých je pridaný cukor a sladidlá.

Alkoholických nápojov sa to netýka. Výnimkou budú iba „nealko“ radlery s obsahom alkoholu do 0,05 percenta.

„Jednoducho, ak si chce niekto kúpiť fľašu nejakej koly, kde je 15 kociek cukru, tak si za to pár centov priplatí,“ uviedol premiér s tým, že toto opatrenie sa nebude týkať napríklad čistých ovocných štiav a podobne: „Ale tam, kde je cukor. Takzvané sladené škodlivé nápoje. Tam vidíme cestu získať určité zdroje do štátneho rozpočtu.“

„Sekundárna motivácia je, že sme medzi krajinami s najvyššou mierou obezity. Tak isto stúpajúca spotreba sladených energetických nápojov na Slovensku. Takže hovoríme o tom, že chceme, aby sa znížila spotreba sladených nápojov,“ uviedol Ladislav Kamenický.

Ministerstvo financií už tieto návrhy pripravuje a prerokuje ich vláda. Podľa Fica je v hre ešte niekoľko ďalších návrhov opatrení: „Ale na záverečné hodnotenie si ešte budete musieť počkať, lebo to budú pomerne náročné politické rokovania.“

Zdania vaporizéry

Minister Kamenický potvrdil, že od budúceho roka príde k novému zdaneniu elektronických cigariet, nikotínových vrecúšok a iných výrobkov obsahujúcich nikotín. Zdanenie sa bude týkať aj tzv. vaporizérov, ktoré si podľa ministra čoraz častejšie kupujú aj mladiství. Na rozdiel od cigariet a tabakových výrobkov sa doteraz na vaporizéry nevzťahovala žiadna spotrebná daň.

Pri elektronických cigaretách by bola sadzba dane 20 centov za mililiter, pri ostatných nikotínových výrobkoch 10 centov za gram. Toto opatrenie by malo v roku 2025 štátu priniesť zhruba 15 miliónov eur. V roku 2026 by elektronické cigarety a tabakové výrobky mali priniesť 126 miliónov eur.

O koľko zdražejú sladené nápoje?

Pri zdanení sladených nealko nápojov bude sadzba 15 centov za liter, resp. za kilogram, pri energetických nápojoch 30 centov za liter, tekuté koncentráty 1,05 eur/liter a tuhé koncentráty (šumienky a pod.) 4,3 eur na kilogram.

Toto zdanenie by malo do štátneho rozpočtu na budúci rok priniesť 85 miliónov eur, v roku 2026 117 mili­ónov eur.

