13. apríl 2024 Rastislav Búgel Cestovanie Svetová NOVINKA: Grécko ponúka "BEZPLATNÚ" dovolenku! Máte na ňu nárok aj vy? Grécko spustilo špeciálny program, vďaka ktorému si aj Slováci budú môcť tento rok užiť bezplatnú dovolenku. Aké sú podmienky?

V júli minulého roka postihli grécky ostrov Rodos mohutné požiare. Dovolenkárov, ktorí si zaplatili pobyt, museli pre veľkú hrozbu evakuovať.

Ako 24. júla informovalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, v tom čase sa v Grécku nachádzalo viac ako 300 Slovákov. „V noci naše veľvyslanectvo kontaktovali niekoľkí naši turisti, ktorí museli opustiť svoje apartmány kvôli požiarom, prišli o doklady,“ povedal vtedy riaditeľ tlačového odboru ministerstva.

Čo sľúbili, to plnia

Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis už začiatkom augusta prekvapil, keď prezradil, že tamojšia vláda pripravuje program odškodnenia pre turistov, ktorých dovolenka sa pre evakuáciu skončila predčasne. Ako premiér sľúbil, tak sa aj stalo.

Evakuácia sa týkala 25-tisíc turistov z celého sveta. Grécka vláda im teraz v rámci programu RodosWeek (týždeň Rodos) ponúka poukážky, ktoré im majú pokryť týždenný pobyt v niektorom z hotelov.

Svetová novinka

Ako informoval The Guardian, trvalo to síce deväť mesiacov a potrebné bolo aj vytvorenie novej legislatívy, no „bezplatné“ dovolenky sú tu.

Toto rozhodnutie predstavitelia cestovného ruchu označujú za svetovú novinku!

Grécko sa stalo prvou krajinou na svete, ktorá sa takouto formou rozhodla odškodniť dovolenkárov. Ak požiare na Rodose prerušili aj vašu dovolenku, požiadať môžete až o 500-eurovú poukážku, ktorou pokryjete náklady na ubytovanie počas týždenného pobytu.

Aké sú podmienky? Kde môžete požiadať o poukážku? Dozviete sa to na ďalšej strane!

11 Galéria

Zdroj: TASR/AP

Zdroj: Dnes24.sk