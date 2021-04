Zdroj: TASR/František Iván TOTO neuhádnete: V slovenskej škole učili už cez pandémiu. Ako je to možné? Čo stojí za unikátnou školou na strednom Slovensku? Odpoveď vás pravdepodobne prekvapí. 13. apríl 2021 Monika Hanigovská Regióny

Zdroj: TASR/František Iván

V týchto dňoch sa žiaci postupne vracajú do školských lavíc. „Zelenú“ dostali základné školy prvého stupňa. Obnovené „klasické“ vyučovanie tak po dlhej dobe potešilo nejedného žiaka a rodiča.

Na Slovensku je však základná škola, ktorej sa pandémia takmer vôbec nedotkla. Bude to znieť ako sci-fi, ale žiaci sa v nej učili takmer počas celého obdobia korony.

Dištančná výuka zabrala žiakom len tri týždne. Ako je to možné? Nazrite spolu s nami do Detvy, konkrétne do obce Látky, kde sa takáto škola nachádza.

Urobili si svoju bublinu

„Každý s niekým je nejaká rodina,“ prezrádza riaditeľka tamojšej ZŠ Alena Vechterová. Informáciu priniesol portál noviny.sk. Žiaci si vďaka svojmu príbuzenstvu vytvorili vlastnú bublinu.

„Veľmi sa tešíme z toho, že v podstate tento celý školský rok sme boli na dištančnom vzdelávaní iba tri týždne a to po Vianociach, lebo väčšina rodín absolvovala koronu počas Vianoc," povedala Alena Vechterová.

V škole majú taktiež slabé internetové pripojenie. Narúšalo to dištančné vyučovanie, a preto po dohode s okresným hygienikom dostala škola výnimku.

Počas výučby prechádzky

Škola nezabúda, že príroda lieči. Každodenné prechádzky do nej sú súčasťou vyučovania.

„Bazírujem na tom, aby dieťa, keď odchádza zo školy malo minimálne urobených osemtisíc krokov. To sú takmer dva kilometre. Určitú časť bežíme, pri chôdzi si zaspievame,“ opísala na záver riaditeľka.

