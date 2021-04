Zdroj: pixabay.com Správajú sa preto horšie? Zistilo sa, čo robí elektronika deťom a kedy je prínosom Technické výdobytky im môžu pomôcť, ale i uškodiť. Pozrite si najnovšie vedecké štúdia o tom, aký dopad má elektronika na deti predškolského veku. 5. apríl 2021 Monika Hanigovská Lifestyle

5. apríl 2021 Monika Hanigovská Lifestyle Správajú sa preto horšie? Zistilo sa, čo robí elektronika deťom a kedy je prínosom Technické výdobytky im môžu pomôcť, ale i uškodiť. Pozrite si najnovšie vedecké štúdia o tom, aký dopad má elektronika na deti predškolského veku.

Svet tabletov a mobilov sa dostal i medzi našich najmenších. Rodičia prostredníctvom nich zabávajú a hravou formou vzdelávajú svoje ratolesti. Dnešná doba nepriala viac rôznym aplikáciám, hrám a rozprávkam pre najmenších.

Všetkého však veľa škodí a to platí aj pre elektronické média. Kde je však hranica? A čo všetko môže spôsobiť pridlhé sledovanie pred ich obrazovkami? Vedci poznajú odpoveď.

„Batoľatá, ktoré trávia viac ako hodinu denne sledovaním programov na tabletoch a telefónoch, majú pravdepodobnejšie problémy so správaním, vrátane problémov s nadviazaním priateľstva,“ informuje Daily Mail, pričom sa odvoláva na najnovší výskum fínskych odborníkov. Tí svoje poznatky publikovali v odbornom časopise BMJ Open.

Vedci vymedzili konkrétne problémy ako hyperaktivita, slabá koncentrácia, krátke rozpätie pozornosti, problémy s nadväzovaním kontaktov s inými deťmi a nadväzovaním priateľstiev. To všetko môže spôsobiť pridlhé sledovanie na tablete a mobile. Odporúčajú preto, aby predškoláci nestrávili pred obrazovkami viac ako 60 minút denne.

Poznatky získali na základe analýzy, v rámci štúdie s názvom Child-Sleep, pričom si do hľadáčika zobrali zdravotnú a psychickú pohodu 699 detí do veku 5 rokov. Projekt sa uskutočnil prostredníctvom dotazníkov.

Je to oveľa viac času, ako si mysleli

„Naše výsledky ukazujú, že päťročné deti trávia s elektronickými médiami podstatne viac času, ako odporúčame,“ tvrdí štúdia, na čele ktorej stojí vedkyňa Janette Niiranen z Fínskeho inštitútu pre zdravie a dobré životné podmienky v Helsinkách.

Kameň úrazu vidia najmä v dnešných prioritách. Rodičia by preto mali deťom vypínať elektronické zariadenia v takom časovom rozmedzí tak, ako navrhli. Zvyšok času, ktorí by inak trávili naďalej so svojím „elektronickým kamarátom“, by mali vyplniť s rodinou, komunikáciou s inými deťmi, hrou či čítaním.

