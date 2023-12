Zdroj: pixabay.com TÝŽDENNÝ HOROSKOP astrologičky Valiky: Ktoré znamenia čaká citová BÚRKA vo vzťahoch? Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu od 4. do 12. decembra? 4. december 2023 ELA Magazín

4. december 2023 ELA Magazín TÝŽDENNÝ HOROSKOP astrologičky Valiky: Ktoré znamenia čaká citová BÚRKA vo vzťahoch? Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu od 4. do 12. decembra?

Baran

V priebehu tohto týždňa sa môžete v zamestnaní snažiť najlepšie ako viete, aj tak vám to nebude nič platné. Proste to nepôjde. Ale nemusíte byť v strese, pretože zo strany vašich nadriadených máte naďalej ich dôveru a podporu. V osobnom živote budete počas týchto dní v pokušení flirtovať a byť nevernými vašim partnerom. Dobre si premyslite, či vám to za to stojí riskovať doteraz dobre fungujúce partnerstvo za niečo chvíľkové a nepodstatné.

Býk

Aj na vašom pracovisku je cítiť sviatočnú vianočnú atmosféru. Máte dobrú náladu, ste v pohode a to sa veľmi pozitívne prejavuje aj na vašich pracovných výkonoch a výsledkoch. V súkromí si spoločne s partnermi môžete v utorok naplánovať romantický večer. Nebeská obloha je vám naklonená v oblasti lásky a citov. Ale aj zostávajúce dni vám prinášajú spokojnosť príjemné zážitky a harmóniu v kruhu vašej rodiny.

Blíženci

Od pondelka do štvrtku sa v zamestnaní potrápite, a k tomu vám budú robiť vrásky na čele aj nedostatočné financie. Až v piatok si budete môcť vydýchnuť. V tento deň stihnete dohnať všetko zameškané a aj finančne sa si prilepšíte. V pondelok a v utorok vám hviezdy prajú v oblasti partnerského spolužitia. Máte príležitosť vašim polovičkám otvorene prejaviť všetko, čo sa spája s prejavmi vašich citov k nim. Nadchádzajúci víkend prežijete v pokojnej atmosfére v kruhu rodiny a priateľov.

Týždenný horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

Zdroj: Dnes24.sk