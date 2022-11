Zdroj: TASR TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa Valiky: Koho čaká láska na vianočných trhoch? Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 28. novembra do 4. decembra? 27. november 2022 Magazín

27. november 2022 Magazín TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa Valiky: Koho čaká láska na vianočných trhoch? Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 28. novembra do 4. decembra?

Zdroj: TASR

Baran

V priebehu tohoto týždňa sa môžete v zamestnaní snažiť najlepšie ako viete, aj tak vám to nebude nič platné. Proste to nepôjde. Ale nemusíte byť v strese, pretože zo strany vašich nadriadených máte naďalej ich dôveru a podporu. V osobnom živote budete počas týchto dní v pokušení flirtovať a byť nevernými vašim partnerom. Dobre si premyslite či vám to za to stojí riskovať doteraz dobre fungujúce partnerstvo za niečo chvíľkové a nepodstatné.

Býk

Aj na vašom pracovisku je cítiť sviatočnú Vianočnú atmosféru. Máte dobrú náladu, ste v pohode, a to sa veľmi pozitívne prejavuje aj na vašich pracovných výkonoch a výsledkoch. V súkromí si spoločne s partnermi môžete v utorok naplánovať romantický večer. Nebeská obloha je vám naklonená v oblasti lásky a citov. Ale aj zostávajúce dni vám prinášajú spokojnosť príjemné zážitky a harmóniu v kruhu vašej rodiny.

Blíženci

Od pondelka do štvrtku sa v zamestnaní potrápite a k tomu vám budú robiť vrásky na čele aj nedostatočné financie. Až v piatok si budete môcť vydýchnuť. V tento deň stihnete dohnať všetko zameškané a aj finančne sa si prilepšíte. V pondelok a v utorok vám hviezdy prajú v oblasti partnerského spolužitia. Máte príležitosť vašim polovičkám otvorene prejaviť všetko, čo sa spája s prejavmi vašich citov k nim. Nadchádzajúci víkend prežijete v pokojnej atmosfére v kruhu rodiny a priateľov.

Horoskop pokračuje na ďalšej strane.

Týždenný horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

Zdroj: Dnes24.sk