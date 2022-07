Zdroj: www.elpais.com ZDESENIE na plážach obľúbenej destinácie: Po 10 rokoch sa tam ukázal ŽRALOK! VIDEO Letné dovolenky sa ešte len rozbiehajú, ale správy o tom, že sa v prímorských letoviskách vyskytol žralok, pribúdajú. Do zoznamu pribudla ďalšia destinácia. 14. júl 2022 han Zo zahraničia

14. júl 2022 han Zo zahraničia ZDESENIE na plážach obľúbenej destinácie: Po 10 rokoch sa tam ukázal ŽRALOK! VIDEO Letné dovolenky sa ešte len rozbiehajú, ale správy o tom, že sa v prímorských letoviskách vyskytol žralok, pribúdajú. Do zoznamu pribudla ďalšia destinácia.

Už je to niekoľko dní, čo sa v Egypte stali dve tragédie. Po napadnutí žralokom zomreli dve ženy. Následne morského predátora videli aj v Chorvátsku a Turecku. Naposledy sa žralok ukázal v Španielsku.

Ako informuje španielsky portál El País, pri mestečku Garraf neďaleko Barcelony zbadali potápači žraloka mako. Bolo to približne 16 kilometrov od pobrežia.

Zostali v šoku

Ako uvádza španielsky web, žraloka nespozorovali v tejto oblasti už najmenej desať rokov. Pre potápačov to bol šok, pretože mali v pláne sledovať veľryby. „Videli sme veľký čierny pohybujúci sa tieň,“ prezradil fotograf David Jara, ktorému sa podarili nafotiť unikátne zábery.

Stalo sa tak vo vodách, ktoré sú vychýrené na pozorovanie veľrýb. Denne tam smerujú lode aj s turistami.

„Neviem o žiadnych takýchto záberoch žraloka mako z podmorského prostredia v španielskom Stredozemnom mori,“ vyhlásil biológ Claudio Barría z Ústavu morských vied v Barcelone a Španielskej národnej rady pre výskum (CSIC).

Podľa odborníkov je žralok mako veľmi rýchlou rybou. Dokáže plávať rýchlosťou až 70 km/h a môže dosahovať veľkosť až 4,5 metra. V danej oblasti tak blízko pevniny nevideli žraloka viac ako desať rokov.

„Boli sme zmätení, keď sme zbadali žraločiu plutvu, ale zastavili sme s loďou v bezpečnej vzdialenosti. Ale on sa aj tak ku nám priblížil. Mal som v pláne skočiť do vody a nafotiť ho, ale to by nebolo správne,“ povedal Jara, autor pôsobivých fotiek a videa.

Zdroj: YouTube.com

Zdroj: Dnes24.sk