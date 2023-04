4 Galéria Zdroj: Instagram.com/misasalak V luxusnom dome českého hokejistu sa dejú ČUDNÉ veci: NIEČO odhŕňa závesy a zamyká dvere! V dome športovca sa vraj dejú paranormálne veci. Alexander Salák na takúto návštevu zrejme nikdy nezabudne. 8. apríl 2023 Magazín

Predstavte si, že máte v dome nevítaného hosťa. Nebol by však otravný sused, zlodej a dokonca ani zatúlané zviera. No bolo by to niečo akoby z iného sveta. Práve také čosi prežíva hokejista Alexander Salák spolu s najbližšou rodinou. Manželka známeho športovca prezradila viac a z jej slov mrazí.

„O druhej v noci niekto vojde do jednej z našich izieb, zatiahne závesy, rozsvieti si a zamkne za sebou. Ráno v zamknutej izbe nikto nie je. Predposledný deň pred odletom som mala s deťmi podobnú skúsenosť. Okolo polnoci nám niekto ťukal na stenu, ako keď ťuká človek,“ zverila sa Alexandra, manželka hokejového brankára, ktorá práve vtedy ležala v izbe so synom Hugom.

No prítomnosť niečoho nevysvetliteľného mal okúsiť aj známy športovec. Informuje o tom český Expres, ktorý sa odvoláva na slová jeho polovičky.

Niečo ho vyhnalo

Michaela totiž priznala, že jej muž nemá vo vile vždy pokojný spánok: „Druhú noc som poprosila Sašu, či by si neľahol k Hugovi do izby. Dopadlo to tak, že on to klopanie v noci nevydržal a musel sa ísť vyspať inam.“

Majú dobrého ducha?

Salákovci chvíľu na to ohlásili, že chcú predať dom, no nadprirodzené sily vraj za to nemôžu. Čo je teda dôvodom predaja? Synovia športujú a potrebujú zázemie. „Nie je to teda preto, lebo u nás žije duch, ako sa teraz písalo v novinách. Na Bali žije duch v každom dome, a nie jeden “ šokovala verejnosť Michaela Saláková.

„My máme dobrého (ducha – poz. red.),“ odkázala na záver.

Myslíte si, že majú Salákovci v dome nadprirodzené si­ly?

