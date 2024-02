20. február 2024 Rastislav Búgel Zo zahraničia VAROVANIE českého generála, z ktorého ide STRACH: Musíme sa pripraviť na VOJNU! Náčelník Generálneho štábu Armády ČR uviedol, že to, ako dopadne vojna s Ruskom, nám predurčí, v akom svete budeme žiť.

Na Ukrajine už takmer dva roky zúri otvorený vojenský konflikt. Z tejto situácie je nervózna aj Európa. Nemecký kancelár Olaf Scholz nedávno uviedol, že si musíme uvedomiť, že nežijeme v časoch mieru. Podľa jeho slov musí európsky kontinent rýchlo a masívne zvýšiť výrobu zbraní.

Navyše, americký exprezident Donald Trump sa nechal počuť, že štáty NATO, ktoré neprispievajú dosť na obranu, by nechal napospas Rusku. To rozrušilo viacerých nemeckých politikov, ktorí dokonca vyjadrili presvedčenie, že v prípade, že by sme sa nemohli spoliehať na americký „jadrový dáždnik“, by Európa mala vytvoriť vlastnú jadrovú bombu.

Varovanie od susedov

Hrozivé varovanie zaznelo aj počas utorňajšieho pravidelného veliteľského zhromaždenia vedenia českej armády. Vrcholoví predstavitelia armády našich západných susedov hodnotili vlaňajší rok. Informoval o tom server tn.cz.

Musia sa pripravovať na vojnu

Náčelník Generálneho štábu Armády ČR (AČR) Karel Řehka upozornil, že ľudia síce o vojne počuť nechcú, ale je nutné o takýchto hrozbách otvorene hovoriť.

„Okrem toho, že podpora Ukrajiny bude naďalej pokračovať, Česko musí tiež podľa jeho slov robiť maximum pre odstrašenie prípadného agresora, teda sa pripravovať na vojnu,“ píše portál.

Nechce strašiť

Řehka ďalej upozornil, že Rusko do bojov posiela stále nové materiálne a ľudské zdroje. Považuje preto za nutné, aby sa Česko pripravilo v maximálnej možnej miere.

Náčelník generálneho štábu povedal, že nechce strašiť vojnou, ale nedá sa podľa neho vylúčiť, že sa krajina niekedy v budúcnosti ocitne v konflikte.

„Nehovorím, že sa to stane, ale vylúčiť to nejde. My musíme robiť všetko pre to, aby sme sa tomu vyhli. V prípade, že by sme sa tomu nemohli vyhnúť, tak aby to pre nás bola čo najmenšia tragédia,“ povedal Řehka s tým, že súčasný systém českej armády nie je udržateľný a nutná je nielen rýchla digitalizácia.

