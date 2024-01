22. január 2024 ELA Rôzne Večer príde NEBEZPEČNÉ počasie. Platia výstrahy najvyššieho stupňa, hrozia výpadky ELEKTRINY Do našej oblasti sa rúti nebezpečné počasie, ktoré už práve v týchto chvíľach začína vystrájať v niektorých oblastiach.

Zdroj: TASR/Adriána Hudecová

Najmä Slovensko a Česko dnes večer a v nočných hodinách čaká veľmi nebezpečné počasie, ktoré môže komplikovať dopravu a spôsobí aj problémy v dodávkach elektrickej energie, informuje iMeteo.sk.

Vodiči by si mali dať v pondelok podvečer pozor v oblastiach Tornale a Ďurďošíka. Je tam hmla s dohľadnosťou do 100 metrov. Snehové jazyky sú miestami na horskom priechode (HP) Besník. Slovenská správa ciest (SSC) na to upozorňuje na svojom webe zjazdnost.sk.

„Na HP Grajnár a Súľová sa na vozovkách miestami nachádza utlačený sneh do hrúbky jedného centimetra. Na HP Dobšiná a Huty je miestami zľadovatený sneh,“ priblížili cestári. Inak sú horské priechody zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký.

Hrozí nebezpečný mrznúci dážď

Počasie v nadchádzajúcich hodinách ovplyvní studený front, ktorý po 20:00 prinesie prvé zrážky do severozápadného Slovenska. Pršať začne najmä v Žilinskom kraji, no tu sa pomerne rýchlo bude ochladzovať a zrážky prejdú do sneženia.

„Iná situácia bude na západnom Slovensku. Tu sa totiž taktiež začne ochladzovať, ale chladný vzduch najskôr zatečie do spodných vrstiev a až v ranných hodinách sa vrstvy premiešajú a ochladí sa aj vo výškach. Toto predstavuje veľké nebezpečenstvo,“ dodáva iMeteo.

Teploty na západe sa po 20:00 budú pohybovať od 0 do –2 °C, pričom tesne pri zemi môže byť ešte chladnejšie. Dážď, ktorý sa bude na západe vyskytovať, tak bude vytvárať ľadovú škrupinu.

Platia výstrahy najvyššieho stupňa

Najviac postihnuté oblasti mrznúcim dažďom bude južné Poľsko, celá Morava, východné Rakúsko a západné Slovensko. Na Morave platí pred mrznúcim dažďom najvyššia výstraha 3. stupňa.

Tu začne pršať už okolo 18:00. Na severozápade Slovenska začne pršať okolo 20:00 a na západné Slovensko sa mrznúci dážď dostane okolo 22:00.

Najintenzívnejší mrznúci dážď sa očakáva okolo polnoci. Na cestách západného a severozápadného Slovenska si tak vo večerných hodinách dajte veľmi veľký pozor.

Ilustračné foto

Zdroj: imeteo.sk