Zdroj: www.pexels.com DETAILNÁ predpoveď počasia do konca septembra: Na víkend sa OCHLADÍ, ale potom to príde! Čo na seba? Tričko, mikinu, kraťase, či už kabát a gumáky alebo postačia žabky? Tieto otázky trápia teraz mnohých ľudí, preto sme sa pozreli na predpoveď počasia, aká má byť na Slovensko do konca septembra! 19. september 2023 Zo Slovenska

19. september 2023 Zo Slovenska DETAILNÁ predpoveď počasia do konca septembra: Na víkend sa OCHLADÍ, ale potom to príde! Čo na seba? Tričko, mikinu, kraťase, či už kabát a gumáky alebo postačia žabky? Tieto otázky trápia teraz mnohých ľudí, preto sme sa pozreli na predpoveď počasia, aká má byť na Slovensko do konca septembra!

Doterajšie počasie septembru celkom praje. Užívame si dostatok slnka a aj teploty sú dostatočne priaznivé, ale čo bude ďalej?

„Po teplotnej stránke nás čaká stále nezvyčajne teplé počasie, avšak zároveň nás čaká zrážkovo výraznejšie obdobie, ktoré prinesú jednotlivé atmosferické fronty a tlakové níže,“ píše sa na webe o počasí imeteo.sk. Aké bude počasie v najbližších dňoch?

20. septembra – 21. septembra

„V strede týždňa by sa nad naše územie mala rozšíriť ďalšia tlaková výš, ktorá sa opäť postará o slnečné a pokojnejšie počasie. Po zadnej strane tejto výše k nám zároveň začne prúdiť teplý vzduch,“ uvádzajú na imeteo.sk a pokračujú: „Vďaka tomu nás čaká nielen slnečné, ale aj teplé počasie. Maximálne teploty by sa na našom území mali pohybovať od +22 až do +28 °C, čo sú opäť hodnoty výrazne nad hranicou teplotného normálu.“

22. septembra – 24. septembra

„Už od piatka budúceho týždňa by sa malo počasie na našom území meniť. Počasie ovplyvní studený front, ktorý prinesie na naše územie ďalšiu vlnu búrok. Zároveň sa však začne presúvať aj plytká brázda nižšieho tlaku, a tak okrem búrok hrozí aj výdatnejší dážď,“ konštatujú experti na spomínanej stránke a ďalej poznamenali: „Čo však bude taktiež veľmi výrazné je ochladenie. Vplyvom preniknutia chladnejšieho vzduchu od severozápadu by mali teploty výrazne poklesnúť a z hodnôt od +22 do +28 °C sa dostanú na úroveň +16 až +24 °C.“

25. septembra – koniec septembra

„Z aktuálneho pohľadu to vyzerá tak, že posledný septembrový týždeň prinesie na naše územie o čosi pokojnejšie a stabilnejšie počasie. To by mala ovplyvňovať výrazná tlaková výš. Po teplotnej stránke by mali byť teploty pomerne príjemné a pohybovať sa budú v intervale od +18 do +25 °C,“ podotkli na imeteo.sk.

No, a ku koncu mesiaca by podľa nich mohol postúpiť front, ktorý prinesie prechodné zhoršenie počasia.

Keď chcete zistiť ešte niečo viac, kliknite SEM

FOTO: ilustračné

Ďalšie aktuálne a zaujímavé správy z domova a zo sveta nájdete aj na našej stránke Dnes24 a Facebooku.

Zdroj: imeteo.sk/dnes24.sk