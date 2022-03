Zdroj: TASR/Pavel Neubauer , www.ludovitjurinyi.sk VEĽKÝ deň v slovenskom hokeji: VOLÍ sa prezident! Zosadí Šatana ambiciózny Jurinyi? Kto z koho? Dnes (18. 3.) je na programe Kongres Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH), na ktorom sa bude voliť aj prezident. Kandidáti sú dvaja. Miroslav Šatan a Ľudovít Jurinyi. 18. marec 2022 han Hokej

18. marec 2022 han Hokej VEĽKÝ deň v slovenskom hokeji: VOLÍ sa prezident! Zosadí Šatana ambiciózny Jurinyi? Kto z koho? Dnes (18. 3.) je na programe Kongres Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH), na ktorom sa bude voliť aj prezident. Kandidáti sú dvaja. Miroslav Šatan a Ľudovít Jurinyi.

Posledný pracovný deň tohto marcového týždňa sa bude v Bratislave rozhodovať o budúcnosti slovenského hokeja.

Zástupcovia hokejového zväzu si budú voliť prezidenta SZĽH, členov Výkonného výboru SZĽH, člena Výkonného výboru SZĽH – zástupcu športovcov – hokejistov, predsedu Disciplinárnej komisie SZĽH, Podpredsedu Disciplinárnej komisie SZĽH, predsedu Volebnej komisie SZĽH a členov Volebnej komisie SZĽH.

Hlavným bodom programu bude voľba šéfa. O kreslo prezidenta si to rozdá dvojica Miroslav Šatan – Ľudovít Jurinyi. Súčasný šéf bude mať iba jedného protikandidáta, ktorým je riaditeľ HK Poprad.

Kým bývalý kapitán národného tímu svoj záujem ďalej viesť slovenský hokej oznámil na začiatku marca, Jurinyi tak urobil pred týždňom a stihol to v povolenom termíne. „Podľa stanov volebná komisia musí zverejniť zoznam kandidátov najmenej sedem dní pred začiatkom kongresu,“ vyjadril sa hovorca zväzu Peter Jánošík.

Slová Šatana

Miroslava Šatana netreba verejnosti príliš predstavovať, dlhé roky bol miláčikom Slovákov. Jeho góly doviedli slovenskú reprezentáciu ku viacerým úspechom.

V zbierke má štyri medaily z majstrovstiev sveta. Jedno zlato (MS 2002), dve striebra (MS 2000 a MS 2012) a jeden bronz (MS 2003). Po skončení aktívnej kariéry sa dal na funkcionárčinu a v júli 2019 nahradil Martina Kohúta ako prezidenta SZĽH.

„Na Slovensko som sa vrátil zhruba pred štyri a pol rokom a vo funkcii generálneho manažéra som strávil jednu krásnu, úspešnú, a dnes už aj bronzom odmenenú cestu. Rád by som ju rozvíjal naďalej vo funkcii prezidenta SZĽH, ktorým som sa stal vďaka dôvere hnutia pred tromi rokmi. Uchádzam sa teda o obnovenie tejto dôvery,“ vyjadril sa Šatan.

Medzi priority Šarkyho, ako bývalého útočníka prezývajú, patrí práca s mládežou a zlepšenie finančnej situácie zväzu i klubov po pandemickom období.

„Intenzívne pracujeme na tom, aby sme do slovenského hokeja prinášali ďalšie zdroje a tým mohli podporovať dobré projekty a naše kluby. V poslednej dobe sa podarilo získať viacero silných partnerov, nové zmluvy, ktoré sme podpísali, by mali v najbližších piatich rokoch zabezpečiť viac ako osem miliónov eur,“ podotkol 47-ročný Šatan.

Slová Jurinyiho

Nahradiť Šatana má v pláne dlhoročný klubový funkcionár, ktorého meno sa spája s popradským hokejom. Nespokojnosť s vývojom v hokejovom hnutí je hlavný motív jeho kandidatúry na post prezidenta SZĽH. „Významná časť hokejového hnutia je dnes nespokojná rovnako ako ja. Kolegovia majú obavy vyjadriť sa verejne, keďže v našom hnutí to dnes nie je prípustné. Toto je jedna z vecí, ktorú chcem zmeniť – každý má mať právo vyjadriť svoj názor.“

Do súboja o prezidentskú stoličku vstúpil s mottom: „Môj tím ste vy všetci.“ Jurinyi ešte doplnil: „Túžime po zmene a po tom, ako to robiť lepšie a profesionálnej­šie.“

Zámer Jurinyiho je zachovať to, čo funguje a zmeniť to, čo je potrebné zmeniť. „S týmto presvedčením a odhodlaním kandidujem na prezidenta SZĽH. Miroslav Šatan môže byť tiež môj tím. V prípade úspechu s ním počítam ako s generálnym manažérom nášho reprezentačného „A“ tímu. Tento post zastáva aj dnes a toto je presne poloha a miesto, ktoré mu najlepšie sedí. Je to priestor, ktorý dokonale ovláda,“ uviedol 39-ročný Jurinyi.

„Moja kandidatúra je misia, ktorá je postavená na úprimnej snahe, ale zároveň aj na reálnej potrebe vrátiť do slovenského hokeja jeho skutočnú identitu a morálne hodnoty. Môj program je verejná ponuka návratu takých vzťahov v našej hokejovej rodine, aby správne fungovalo všetko, čo fungovať má. Aby sme sebe samým, ale aj celému hokejovému svetu ukázali, že spolu sme jeden hokejový tím,“ uzavrel.

Ďalší program

Okrem prezidenta si budú prítomní delegáti voliť aj ôsmich členov Výkonného výboru, predsedu a podpredsedu Disciplinárnej komisie, predsedu Volebnej komisie a taktiež jej piatich členov. Úspešní kandidáti sa ujmú funkcií v júli 2022, ďalší riadny volebný kongres je naplánovaný na rok 2026.

