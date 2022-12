Zdroj: Instagram.com/merrickball Vianočné trhy vo Viedni lákajú aj Slovákov: Koľko zaplatia za punč či klobásku? Viedenské vianočné trhy na Radničnom námestí patria medzi najveľkolepejšie v širokom okolí. Vďaka ich príjemnej vzdialenosti sú vyhľadávané aj medzi turistami spoza hraníc. 11. december 2022 Magazín

11. december 2022 Magazín Vianočné trhy vo Viedni lákajú aj Slovákov: Koľko zaplatia za punč či klobásku? Viedenské vianočné trhy na Radničnom námestí patria medzi najveľkolepejšie v širokom okolí. Vďaka ich príjemnej vzdialenosti sú vyhľadávané aj medzi turistami spoza hraníc.

Slovákmi azda najvyhľadávanejšie vianočné trhy za hranicami sú tie v rakúskej metropole. Najneznámejšie „Wiener Christkindlmarkt“ sa každoročne konajú na Radničnom námestí (Rathausplatz).

Vopred upozorňujeme, že pokiaľ sa na trhy vyberiete autom, pravdepodobne v okolí nenájdete bezplatné parkovanie. Využiť však môžete služby blízkej garáže Park&Ride, kde za celý deň zaplatíte 3,40 eur.

Klzisko a množstvo stánkov

Po prejdení vysokým vysvieteným oblúkom so sviečkami vás čaká viac ako 150 drevených stánkov s rozličnou ponukou. Nájdete tu trblietavé vianočné ozdoby, ručne vyrábané hračky, rôzne dekorácie a samozrejmosťou je bohatá ponuka jedál a nápojov.

Celému priestoru kraľuje veľké klzisko a deti poteší krásny kolotoč. Vyšantiť sa na klzisku môžete až do ôsmeho januára (10.00 až 22.00 hod.). Jedinými výnimkami sú Štedrý deň, kedy je klzisko dostupné do 18:30 hodiny a 31. december, kedy je zatvorené.

Trhy môžete navštíviť do 23. decembra od 10.00 do 21.30 hodiny. Od 24. do 26. decembra si vianočnú atmosféru vychutnáte do 18:30 hodiny.

Nakoľko trhy na Radničnom námestí vo Viedni patria medzi najnavštevova­nejšie, pripraviť sa musíte na dlhé rady pred každým stánkom. Pri niektorých si počkáte 20 až 30 minút.

Článok pokračuje pod fotografiou!

Koľko stoja nápoje?

K vianočným trhom neodmysliteľne patria rôzne horúce nápoje a tradičné pochúťky. Koľko eur si musíte pripraviť, pokiaľ navštívite tie viedenské?

Za 2,5 dcl červeného vareného vína zaplatíme 5,5 eur. Ochutnať môžete aj teplý cider (4,5 eur), nealkoholický punč (3,5 eur) a bobuľové varené víno (6 eur). Zlákať vás môže aj zázvorový punč (6 eur), či malinový alebo pomarančový punč (5,5 eur). Za 2,5 dcl horúcej čokolády zaplatíme 4,5 eur a jedno euro priplatíme, ak sa rozhodneme pre pridanie rumu.

Deciliter sektu stojí 3,8 eur, malé pivo 3,5 eur a ochutnať môžeme aj čaj za 3 eurá.

Článok pokračuje pod fotografiou!

Niečo pod zub

Pokiaľ by vám pri návšteve trhov vyhladlo, nemusíte smútiť. Zlákať vás môžu tradičné rakúske pochúťky, medzi ktorými nájdete napríklad syrové a morčacie klobásky za 6 eur, taštičky plnené špenátom alebo korutánske plnené taštičky za rovnakú cenu a mäsom plnené taštičky, na ktoré si pripravte okolo 7 eur.

Na trhoch nájdete aj obľúbené opekané halušky so syrom a kapustovým šalátom. Tie vás budú stáť takmer 13 eur. Ak by ste chceli verziu so slaninkou, priplatíte si ďalšie euro. Ak vás láka sladké, aj pre vás sa niečo nájde. Okrem trdelníkov a medovníkov si pochutíte na Mozartových guliach, kedy balenie s desiatimi kusmi stojí 8,5 eur.

Vynechať však nemôžete legendárne pečené jablká. Stoja 4,5 eur alebo 5 eur s karamelovou/ vanilkovou polevou.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: Dnes24.sk