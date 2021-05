Zdroj: Facebook.com/Petra Vlhova Vlhová predstavila trénera: Vsadila na Švajčiara, ktorého si predtým nemohla dovoliť! Najlepšia lyžiarka sveta si zvolila toho, kto ju bude "cepovať". Novým koučom Petry Vlhovej je Švajčiar Mauro Pini, ktorý je vo svojom fachu na slovo vzatý odborník! 3. máj 2021 han Ostatné športy

3. máj 2021 han Ostatné športy Vlhová predstavila trénera: Vsadila na Švajčiara, ktorého si predtým nemohla dovoliť! Najlepšia lyžiarka sveta si zvolila toho, kto ju bude "cepovať". Novým koučom Petry Vlhovej je Švajčiar Mauro Pini, ktorý je vo svojom fachu na slovo vzatý odborník!

Nový člen Vlhovej tímu vo funkcii nahradil talianskeho kouča Livia Magoniho, ktorý v sezóne 2020/2021 priviedol Petru k zisku veľkého glóbusu pre celkovú víťazku Svetového pohára. S Vlhovej tímom sa predbežne dohodol na ročnej zmluve, ale strany nevylučujú ani dlhšiu spoluprácu.

Slová Petry

„Som šťastná, že spoločne so všetkými ľuďmi v mojom tíme môžeme tvrdo pracovať na dosiahnutí všetkých našich cieľov. A aj ked dosiahnuť to, čo sme si predsavzali nebude jednoduché, som presvedčená, že vďaka skúsenostiam a vysokej odbornosti tréningových postupov nášho nového hlavného trénera – Maura Piniho, ich spoločne dosiahneme nielen kvôli sebe, no najmä pre všetkých fanúšikov, ktorí za nami stoja,“ napísala na svoj Facebook.

Pini v minulosti trénoval Švajčiarku Laru Gutovú-Behramiovú, ktorá bola v uplynulom ročníku SP najväčšou súperkou Vlhovej v boji o veľký krištáľový glóbus. Viedol aj Slovinku Tinu Mazeovú či Španielku Mariu-Jose Riendovú-Contrerasovú.

Slová Piniho

„Ďakujem Ski Team Vlha za príležitosť byť súčasťou tímu, ktorému sa už podarilo dosiahnuť veľké úspechy. Je pred nami množstvo práce a nových výziev. Som rád, že budem môcť Petre pomôcť dosiahnuť jej ďalšie vysoké ciele. Teší ma, že v budúcej sezóne budem môcť na olympijských hrách reprezentovať slovenské farby,“ povedal 55-ročný švajčiarsky tréner.

Magoni mal s tímom zmluvu ešte na budúcu, olympijskú sezónu, 6. apríla však Slovenka oznámila ukončenie päťročnej spolupráce. Jej otec a šéf tímu Igor Vlha už minulý týždeň potvrdil, že rokuje iba s jedným kandidátom na trénera a doťahovali sa už len finančné a ďalšie podrobnosti zmluvy.

Slová otca

„Keď sme sa pred 5 rokmi rozhodli ísť cestou najvyššej kvality a zabezpečiť pre Petru najkvalitnejších trénerov a spolupracovníkov, zvažovali sme aj angažovanie švajčiarskeho odborníka Maura Pini. V tom čase sme sa predovšetkým z ekonomických dôvodov ešte dohodnúť nedokázali, ale naša aktuálna pozícia nám už dosiahnutie dohody umožňuje a ja som šťastný, že do nášho tímu prichádza vysoko renomovaný tréner,“ skonštatoval otec Petry Igor.

„Náš nový hlavný tréner má v športovej oblasti absolútne voľné ruky a my mu vytvoríme ideálne podmienky pre realizáciu jeho tréningových a súťažných predstav, či akékoľvek rozšírenie realizačného tímu. Predbežne sme sa dohodli na jednu sezónu, ale ja verím v dlhodobú a najmä úspešnú spoluprácu,“ doplnil Igor Vlha.

Slová brata

„Veľmi si vážim, že Mauro akceptuje všetkých ľudí v našom tíme, s ktorými sme v predchádzajúcich rokoch dosiahli veľké úspechy. Po dohode tím predbežne rozšírime o fyzioterapeutku a nového servismana. Veľmi sa teším na spoluprácu a verím, že sa opäť všetci naučíme niečo nové, vďaka čomu budeme môcť byť opäť úspešnejší,“ vyhlásil Boris Vlha, brat a manažér Petry.

***Dvadsaťpäťročná Vlhová dosiahla pod Magonim v SP spolu 41 pódiových umiestnení, z toho devätnásť víťazstiev.

V sezóne 2019/2020 získala pod jeho vedením malé glóbusy za slalom a paralelné disciplíny. V ročníku 2020/2021 zaznamenala historický úspech pre slovenské lyžovanie, keď sa stala celkovou víťazkou Svetového pohára. Na MS 2019 v Are vybojovala titul majsterky sveta v obrovskom slalome, celkovo na svetových šampionátoch získala v individuálnych súťažiach päť medailí (1–3–1), plus striebro v tímovej súťaži v St. Moritzi 2017.

Zdroj: Dnes24.sk/TASR