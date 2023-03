Zdroj: TikTok/Zohtaco VYSMIALI dievča, ktoré 70-eurovú kabelku označila za luxus: JEJ REAKCIA dostala aj výrobcu Tínedžerka Zoe dostala od otca novú kabelku a vo vytržení sa ňou pochválila na sociálnej sieti, pričom ju označila za luxusný kúsok. 25. marec 2023 TOS Magazín Ona

„Tak kto jej to povie?“ začali sa následne vysmievať mladej Singapurčanke po zverejnení videa s novou kabelkou, ktorá mohla stáť okolo 70 eur. Narážali na to, že ju označila za luxusný tovar, aj keď takým podľa nich ani zďaleka nie je. A podobné posmešné komentáre sa len tak hrnuli.

Emotívne video

Citlivej tínedžerky sa to dotklo a rozhodla sa zverejniť ďalšie video so svojou reakciou. Zoe so slzami v očiach v ňom vysvetľuje, prečo pre ňu, ako pre niekoho, kto vyrastal bez väčších peňazí, môže takáto kabelka znamenať luxus.

„Nemohli sme si kúpiť ani takú základnú vec, ako je chlieb z obľúbenej pekárne. Už toto bolo pre nás luxusom. Zakaždým, keď sme okolo tejto pekárne prechádzali, moji rodičia povedali, že nabudúce. Ale nabudúce nikdy nebolo,“ povedala Zoe s tým, že pre niekoho nemusí byť kabelka v takejto cenovej relácii luxusom, no pre ňu znamená ešte oveľa viac.

„Som vďačná svojmu ocovi. Tvrdo pracoval, aby na ňu zarobil,“ poznamenala tínedžerka. Otvorila tak problematiku urážok týkajúcich sa finančného postavenia, ktoré môžu byť obzvlášť pre tínedžerov bolestivé.

Príbeh nekončí

Jej reakcia sa stala rýchlo virálnou a dostala sa dokonca k zakladateľom značky Charles & Keith. Podľa portálu The Straits Times Zoe spolu s otcom pozvali na obed a na obhliadku sídla spoločnosti.

No nielen to. Spoločnosť neskôr zverejnila fotografiu, na ktorej Zoe pózuje s ich kabelkou a vyhlásila ju za svoju novú ambasádorku.

