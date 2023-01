Zdroj: YouTube.com/mathijs clottens Záhadné ZMIZNUTIE vrtuľníka z letiska pri Nitre: Hlavným podozrivým má byť PILOT Koncom leta sa za záhadných okolností stratil vrtuľník z letiska v Janíkovciach. Zamotaný prípad má pokračovanie. 5. január 2023 Krimi

Vlani po 28. auguste sa z letiska v Janíkovciach pri Nitre stratil vrtuľník v hodnote približne pol milióna eur. TV Markíza vtedy informovala, že na stroji mal pod Zobor priletieť Ukrajinec.

Podozrivým je pilot

O krádeži na letisku nevedeli. Mysleli si totiž, že stroj si odniesol jeho majiteľ. „Z toho vrtuľníka odmontoval rotor, prišiel kontajner, naložil si do kontajnera vrtuľník aj motorku ten dotyčný človek a odišlo to na kamióne,“ citoval portál koncom novembra Rastislava Šišovského z Aeroklubu Nitra.

Aktuálne portál tvnoviny informoval, že podľa jeho informácií má byť hlavným podozrivým zamestnanec majiteľa vrtuľníka.

Malo ísť o pilota.

Stopy vedú do Španielska

Policajti však ešte nemali nikoho obviniť.

„Podľa našich informácií písal vyšetrovateľ kolegom do Španielska. Práve tam sa totiž objavila posledná stopa. Z letiska v Nitre je to do Malagy vyše tritisíc kilometrov. Vrtuľník tam bol údajne týždeň. Nie je vraj vylúčené, že krádež prekvalifikujú na spreneveru. Majiteľ škodu vyčíslil na pol milióna eur,“ dodáva portál.

