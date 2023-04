Zdroj: Instagram.com/Monikahaklova1 Zarazení fanúšikovia bojových športov: Na scénu vstupuje HAKLOVÁ, rozdá si to s oveľa MLADŠOU súperkou Rovnako ako Monika Haklová, aj jej súperka sa stala známou vďaka účinkovaniu v markizáckej Farme. 18. apríl 2023 TOS Magazín Lifestyle

Monika Haklová vs. Dagmar Kubinová bude jedným zo zápasov na podujatí Fight Night Challenge 4. Nie je to prvý zápas takejto kategórie, na poslednom podujatí tejto organizácie si to medzi sebou rozdali napríklad známe tváre z hudobnej scény Dominika Mirgová a Aless Capparelli.

Exfarmárky

Monika Haklová sa do pamäti ľudí zapísala účinkovaním v druhej sérii televíznej šou Farma a občasne sa pripomenula aj prostredníctvom ďalších televíznych relácií. Prezentuje sa okrem iného ako športová trénerka a aj keď má tesne pred päťdesiatkou, fotografie hovoria o skvelej forme exfarmárky.

Súdiac podľa komentárov na sociálnych sieťach, drvivá väčšina fanúšikov bojových športov nad novou akvizíciou organizácie a všeobecne podobnými celebritnými zápasmi krúti hlavou, no Haklová vzala ponuku ako výzvu a zdá sa, že ju to neodrádza.

„Výzvu som prijala aj keď moja súperka je mladšia o vyše 17 rokov, je váhovo ťažšia, nemá iné starosti ako sa v kľude pripravovať na zápas. Ja som staršia, chudšia a okrem toho ešte aj matka troch detí. Ešte k tomu som v živote nebola v sparingu a ani nechodím na box. Ale výzva je výzva, som športovec a bojovník a idem do toho,“ uviedla na sociálnych sieťach Slovenska žijúca v susednom Rakúsku.

