9. jún 2023 Jakub Forgács Regióny Zasiahlo Slovensko TORNÁDO? Ľudí vyplašilo VIDEO vzdušného víru Počasie sa v posledných dňoch postaralo o výdatné zrážky a búrky na mnohých miestach Slovenska. Bolo nad Turcom aj tornádo?

Čitateľ portálu iMeteo.sk natočil medzi 15.15 a 15.30 hod. video búrky, ktorá bola v Turčianskej kotline. Portál o tom informuje na svojej webovej stránke.

„Na videu vidieť jav, podobný tomu, ktorý sme už v uplynulých dňoch videli: Lievik, ktorý sa stáča, no z videa nie je zrejmé, či sa lievik dotkol zemského povrchu,“ píše iMeteo.sk.

Ako ďalej uvádza portál, na videu na pár sekúnd vidieť pohyb stromov pod lievikom, čím by sa potvrdilo spojenie so zemou. „Kontakt so zemským povrchom nám potvrdil aj ďalší čitateľ, no stále nejde o jednoznačné potvrdenie výskytu tornáda,“ dodáva iMeteo.sk.

