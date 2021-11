Zdroj: pixabay.com / CC0 1.0 Zomrel „otec tiramisu“ Ado Campeol: Ako z náhody vznikol slávny dezert? Podľa spoluvynálezcu dezertu, šéfkuchára Roberta Linguanotta, bol dezert výsledkom nehody pri výrobe vanilkovej zmrzliny. 1. november 2021 red . Magazín

Vo veku 93 rokov zomrel v nedeľu (31. októbra) Ado Campeol, ktorého v Taliansku označujú za „otca tiramisu“. Smutnú správu priniesla britská spravodajská stanica BBC.

Nedali si ho patentovať

Campeol bol majiteľom reštaurácie Le Beccherie v meste Trevisio v severnom Taliansku, kde slávny dezert vymysleli jeho manželka a šéfkuchár.

Dezert pridali do ponuky v roku 1972, no zaujímavosťou je, že tiramisu si rodina nikdy nedala nepatentovať. Lahodný koláčik sa tak stal základom talianskej kuchyne a obľúbili si ho šéfkuchári po celom svete.

O pôvode tiramisu sa vedú dlhodobé spory vrátane tvrdení, že sa podávalo ako afrodiziakum v nevestinci v severotalianskom meste Trevisio. Všeobecne sa však uznáva, že recept vymysleli v Campeolovej reštaurácii.

Nehoda pri výrobe

Podľa spoluvynálezcu dezertu, šéfkuchára Roberta Linguanotta, bol dezert výsledkom nehody pri výrobe vanilkovej zmrzliny.

„Pánovi Linguanottovi spadlo trochu syra mascarpone do misky s vajíčkami a cukrom, a keď si všimol príjemnú chuť zmesi, povedal to Campeolovej manželke Albe,“ prezrádza BBC. Dvojica potom dezert zdokonalila pridaním piškóty namočenej v káva, dezert posypali kakaom a nazvali ho „Tiramisù“, čo v preklade do slovenčiny znamená „vyzdvihni ma“.

Tiramisu sa objavilo v médiách v roku 1981 a odvtedy sa stalo jedným z najznámejších talianskych dezertov.

Zdroj: Dnes24.sk