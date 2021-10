Zdroj: TASR/Pavel Neubauer Zvykáme si na recyklomaty: Zväz obchodu chce zriadiť 1 400 odberných miest Zákazníci si už zvykajú na recyklomaty a vytvárajú si tak návyk vrátiť plastovú fľašu do systému napriek tomu, že do konca roka za ňu ešte záloha nemôže mať vyplatená. 26. október 2021 Zo Slovenska

26. október 2021 Zo Slovenska Zvykáme si na recyklomaty: Zväz obchodu chce zriadiť 1 400 odberných miest Zákazníci si už zvykajú na recyklomaty a vytvárajú si tak návyk vrátiť plastovú fľašu do systému napriek tomu, že do konca roka za ňu ešte záloha nemôže mať vyplatená.

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Členovia Zväzu obchodu (ZO) SR sa pripravujú na registráciu predajní, na ktorých budú odberné miesta, a to nielen povinné, ale aj dobrovoľné, teda predajne, ktoré sú menšie ako 300 štvorcových metrov, uviedla prezidentka ZO SR Nadežda Machútová.

Pre celý systém a jeho budúcu možnú úspešnosť je podľa nej dobrou správou, že práve členovia zväzu majú ambíciu zriadiť okolo 1 400 takýchto dobrovoľných odberných miest, ktoré budú postupne do systému prihlasovať.

Zvykáme si na recyklomaty

„V súčasnosti máme objednané recyklomaty, kompaktory a čítačky pre všetky spôsoby zberu a čakáme na ich dodanie od dodávateľov. Zároveň čakáme na doručenie všetkých 8 príloh k zmluvám, ktoré sa postupne uzatvárajú so správcom (zálohového systému). Návrh manipulačného poplatku, tzv. handling fee je už tiež na svete. Čo sa týka jeho výšky, ZO SR zaujíma konštruktívny a konzistentný postoj a čas ukáže, ako ho bude treba prípadne prehodnotiť budúci rok. Nejako začať predsa musíme,“ informovala Machútová.

Zväz obchodu SR podľa nej eviduje aj niekoľko pilotných projektov svojich členov. Postupne, od júna až do dnešných dní, spustili svoje automaty na zber jednorazových obalov napríklad COOP Jednota Krupina, COOP Jednota Nové Zámky, COOP Jednota Čadca, prevádzka siete domácich potravín FRESH plus v Košiciach, spoločnosť SINTRA a aliancia CBA SK.

„Tieto projekty zatiaľ hodnotíme ako úspešné, zákazníci si zvykajú na recyklomaty a vytvárajú si tak návyk vrátiť plastovú fľašu do systému napriek tomu, že do konca roka za ňu ešte záloha nemôže mať vyplatená,“ poznamenala.

Obavy zo starých obalov

„Z čoho máme najväčšiu obavu, je prechodné obdobie od januára do konca júna budúceho roku, keď sa môžu ešte dopredávať produkty v starých obaloch, ktoré nebudú mať označenie Z s príslušným EAN kódom, teda nebudú zálohované,“ priblížila.

Takéto obaly podľa Machútovej nebude možné vhadzovať do recyklomatov a ani iným, teda poloautomatickým, pripadne ručným zberom vrátiť do systému. „Tieto staré obaly bez príslušného označenia sú určené pre triedený zber presne tak, ako to robíme dnes. Obávame sa situácií, keď napríklad zákazník príde s množstvom starých obalov, ktoré si nazbieral, očakávajúc, že mu od 1. januára bude vyplatená záloha a obchod bude, navyše, platiť aj tieto náklady. Po tom, čo má obrovské náklady na zavedenie celého systému,“ upozornila.

„Aj naši členovia sú plní očakávania, ako bude celý systém fungovať. Sme presvedčení, že sme v prípravách nič nezanedbali a len čas ukáže, ako sme boli všetci pripravení,“ dodala prezidentka ZO SR.

Ilustračné foto

Zdroj: TASR