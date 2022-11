4 Galéria Zdroj: Reprofoto/tollfreeforwarding.com Emma s chlpmi v nose má nástupkyňu Mindy: Dopracujeme sa na jej podobu používaním mobilov? Zaplatíme fyzicky za technologickú revolúciu? Je možné, že nás takto zmenia smartfóny, notebooky, počítače či tablety. 8. november 2022 Magazín

8. november 2022 Magazín Emma s chlpmi v nose má nástupkyňu Mindy: Dopracujeme sa na jej podobu používaním mobilov? Zaplatíme fyzicky za technologickú revolúciu? Je možné, že nás takto zmenia smartfóny, notebooky, počítače či tablety.

Zoznámte sa s Mindy. Desivý model v životnej veľkosti nie je žiadnou hororovou postavičkou, ale človekom budúcnosti. Dizajnéri vytvorili model, ktorý má byť pre ľudstvo akýmsi varovným signálom.

Model ukazuje, kam ako ľudstvo budeme podľa slov odborníkov smerovať po nadmernom používaní smartphonov či iných technických vychytávok.

Na takúto premenu nám vraj postačí menej ako 800 rokov. Technika napreduje, ľudstvo sa skutočne nedokáže čoraz viac odlepiť od displejov. Budú takto vyzerať naše prapravnúčatá?

Podľa britského portálu Daily Mail je Mindy nástupkyňou Emmy, tri roky starej figuríny v životnej veľkosti, ktorá vznikla ako upozornenie na dôležitosť správnych pracovných podmienok.

Jej podobu dlho skúmali

„Na túto tému sme urobili vedecký výskum a znalecký posudok. Vytvorili sme človeka z budúcnosti, ktorému sa fyzicky zmenilo telo, a to v dôsledku intenzívneho používania smartfónov, notebookov a iných technológií,“ vysvetlil doktor Nikola Djordjevic pre spoločnosť Toll Free Forwarding. Čo premena prinesie?

Nie len zhrbení ľudia

To, že sa mnohí už teraz nad displejom hrbíme, je známe. Bude to začiatok niečoho horšieho? „Počas toho, ako dlhodobo pozeráme do telefónu si namáhame krk a krivíme chrbticu…v dôsledku toho musia svaly na krku vynaložiť ďalšie úsilie na podporu hlavy,“ vysvetľuje odborník na zdravie Caleb Backe z Maple Holistics.

Backe tvrdí, že podobný dopad má na človeka aj dlhé vysedávanie pred počítačom.

Bližší pohľad na Mindy odhalil aj ďalšie významné anatomické zmeny, spôsobené použitím jedného konkrétneho technologického zariadenia – smartfónu.

Textový pazúr a ruky v tejto polohe

Mindy trpí „textovým pazúrom“. Prečo? Anomália vzniká počas dlhého rolovania mobilom, keď je prst dlhodobo v neprirodzenej polohe. O tom, ako technické zariadenie dokáže nepekne skriviť prsty, sme vám písali už TU.

Doktor Nikola Djordjevic z Med Alert Help vysvetlil viac: „Pred niekoľkými rokmi používanie mobilného internetu prekonalo počítače, teraz držíme v rukách internet. Spôsob, akým držíme naše telefóny, však môže naštartovať napätie v určitých kontaktných bodoch – čo spôsobuje „textový pazúr“, ktorý je známy ako syndróm kubitálneho tunela.“ Žene z budúcnosti sa zároveň zmenili ruky. Mindy ich má zdeformované do 90-stupňového uhla.

Hrubší krk a väčšia hlava

„Keď pracujete na počítači alebo sa pozeráte dole na telefón, svaly na zadnej strane krku sa musia sťahovať, aby udržali hlavu hore. Čím viac sa pozeráte dole, tým viac musia svaly pracovať, aby udržali hlavu hore,“ vysvetlil Daniel Riew. Tento úkon viedol Mindy zhrbnutému krku, ktorý sa jej medzi plecami stráca.

Odborníci predpovedajú silnejšiu lebku. Človeka má chrániť pred nepriaznivým vplyvom elektromagnetického žiarenia. No zároveň varujú pred menším mozgom a vnútornými viečkami.

Tie by nás mali ochrániť pred nadmerným svetlom a zároveň by blokovali modré svetlo z technických výdobytkov.

