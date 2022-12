Zdroj: Pexels.com HOROR v nemocnici! Chlapec sa lieči z drogovej závislosti, pacienti ho chceli ZNÁSILNIŤ V jednej zo slovenských nemocníc došlo k poriadne nechutnému incidentu. Obeťou bol iba 16-ročný chlapec. 14. december 2022 Krimi

14. december 2022 Krimi HOROR v nemocnici! Chlapec sa lieči z drogovej závislosti, pacienti ho chceli ZNÁSILNIŤ V jednej zo slovenských nemocníc došlo k poriadne nechutnému incidentu. Obeťou bol iba 16-ročný chlapec.

V Psychiatrickej nemocnici v Kremnici sa udial ohavný prípad. Obeťou sexuálneho útoku sa stal 16-ročný chlapec, ktorý sa tam snaží zbaviť drogovej závislosti.

Ako informovala televízia Markíza, vyhliadnuť si ho tam mali dvaja mladiství spolupacienti.

Útok na toaletách

„Povedal mi len toľko, že vraj ho chytili dvaja Rómovia, vtiahli ho na toalety, jeden mu držal rukou ústa a druhou rukou ho pevne držal. Druhý si stiahol nohavice a s pohlavným údom sa mu snažil dostať k ústam, aby ho orálne uspokojil. To sa dialo aj pri tom druhom a nakoniec mu stiahli nohavice a pokúšali sa vlastne o znásilnenie, čo sa im však už nepodarilo,“ cituje portál tvnoviny.sk. slová otca obete.

Problém s izbami

„Bohužiaľ, 11. decembra 2022 došlo v nemocnici k udalosti, ktorá bola následne oznámená Policajnému zboru Slovenskej republiky ako podozrenie zo spáchania trestného činu,“ povedal Markíze Vladimír Husárček, riaditeľ Psychiatrickej nemocnice v Kremnici.

Rodičia obete tvrdia, že ich o útoku nikto neinformoval a o útoku sa dozvedeli až od napadnutého syna.

„Týmto by sme sa chceli rodičom za túto skutočnosť ospravedlniť… Nie je možné pacientov umiestniť na izby podľa našich predstáv. To znamená homogénne podľa veku, prípadne podľa diagnóz, prípadne podľa záujmov,“ dodal riaditeľ nemocnice Vladimír Husárček, podľa ktorého sú izby štvor- až päťlôžkové so spoločnými toaletami na chodbe.

