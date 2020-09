4. september 2020 Zo Slovenska Koniec biznisu so štátom? Remišová navrhne na koaličnej rade preveriť zmluvy s Bonulom

Každý rezort by mal podľa vicepremiérky dôsledne prekontrolovať všetky zmluvy uzavreté so spoločnosťou Bonul.

Vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) navrhne na pondelkovej (7. 9.) koaličnej rade preskúmanie všetkých zmlúv štátu so spoločnosťou Bonul.

Zároveň vypovie zmluvu, ktorú má firma poskytujúca bezpečnostné služby s Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby (NASES). Remišová sa tak rozhodla v súvislosti s medializovaným odobratím bezpečnostnej previerky firme Bonul. Informovala o tom na piatkovej tlačovej konferencii.

Milióny od štátu

Každý rezort by mal podľa vicepremiérky dôsledne prekontrolovať všetky zmluvy uzavreté so spoločnosťou Bonul. „Aby sme si ako štát vyhodnotili mieru bezpečnostného rizika, ktoré to pre nás predstavuje, ako aj možnosť zákonného ukončenia zmluvy v prípade, že Bonul môže byť bezpečnostným rizikom, či už z dôvodu odobratia bezpečnostnej previerky alebo aktuálne známych informácií,“ uviedla Remišová.

Upozornila, že spoločnosť poskytuje služby napríklad Správe štátnych hmotných rezerv alebo Sociálnej poisťovni. Od roku 2011 mal podľa nej Bonul zákazky so štátom v hodnote vyše 40 miliónov eur.

Podnikanie Bonulu podľa Remišovej vyvolávalo otázniky celé roky. Sama podľa svojich slov podávala niekoľko podnetov aj na Úrad pre verejné obstarávanie.

Poukázala napríklad aj na to, že syn majiteľa firmy Norbert Bödör je vo väzbe v súvislosti kauzou Dobytkár. Odobratie bezpečnostnej previerky Národným bezpečnostným úradom (NBÚ) podľa nej vyvoláva pochybnosti, v akých rukách je kľúčová infraštruktúra štá­tu.

Prišli o previerku

Čoskoro vypovedaná zmluva Bonulu s NASES má hodnotu niekoľko tisíc eur. „Je to síce malá zmluva, ale ja si myslím, že v tejto situácii je potrebné zachovať sa principiálne a zásadovo,“ poznamenala Remišová.

Aktuálne poskytované služby možno podľa nej zabezpečiť aj v spolupráci s políciou, prípadne v krátkom čase vyhlásiť nové verejné obstarávanie.

Národný bezpečnostný úrad vo štvrtok (3. 9.) potvrdil, že ukončil preverovanie firmy Bonul. Rozhodnutie úradu ešte nie je právoplatné. Spoločnosti plynie 15-dňová lehota, počas ktorej sa proti verdiktu môže odvolať. Podľa informácií portálu Aktuality.sk spoločnosť o bezpečnostnú previerku prišla.

