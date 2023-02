Zdroj: pixabay.com Má vaša obľúbená káva inú CHUŤ? Nevyhadzujte ju, možno ste ju len NESPRÁVNE pripravili Stalo sa vám, že vaša káva mala naraz inú chuť až pachuť? Problémom nemusí byť znížená kvalita či nová značka, ktorá len chuťovo nesadla. 5. február 2023 Monika Hanigovská Magazín

5. február 2023 Monika Hanigovská Magazín Má vaša obľúbená káva inú CHUŤ? Nevyhadzujte ju, možno ste ju len NESPRÁVNE pripravili Stalo sa vám, že vaša káva mala naraz inú chuť až pachuť? Problémom nemusí byť znížená kvalita či nová značka, ktorá len chuťovo nesadla.

Káva patrí medzi najobľúbenejšie nápoje, a vyzerá to tak, že tento trend sa tak skoro nezmení. Možno sa zdá, že na jej príprave nemožno až tak nič pokaziť, ale opak je pravdou! Vedeli ste, že stačí krok vedľa a naštartujete pálenie záhy? Ak ste mali pocit, že vaša šálka kávy odrazu chutí akosi inak, zbystrite pozornosť.

1) Na teplote záleží

Mnohí milovníci kávičky len čo započujú bublajúcu vodu, už ju nedočkavo zalievajú do šálky. No keď nechcete posrkávať kávu s horkou príchuťou, najprv nechajte vodu vychladnúť na nižšiu teplotu a až potom ňou zalievajte kávu. Ideálna teplota vody na zalievanie kávy je 90 až 96 °C. Počas prípravy v kanvici nechajte vodu odstáť na približne 50 sekúnd.

2) Kvalita vody

Aj kvalita vody ovplyvňuje samotnú chuť kávy. Ak je príliš tvrdá, skúste použiť filtračnú kanvicu, zmäkčovač vody alebo si kúpiť balenú či dojčenskú vodu. Docielite, že káva bude bez horkosti. No problém je aj príliš mäkká voda. Ako chutí káva s takouto vodou? Proste kyslo.

3) Usadenina môže uškodiť

Zvykli ste si neodstraňovať usadeniny počas popíjania? Ak si vychutnávate kávu dlhšie ako 4 minúty, začnú sa v nej uvaľovať triesloviny. Tie môžu spôsobiť nepríjemné pálenie záhy.

4) „Pravidlo 15“

Poznáte pravidlo 15-tich dní? Káva by mala byť upražená do 15 mesiacov, zomletá najneskôr do 15 dní po jej upražení a zaliata do 15 minút po jej zomletí. Skúste si namiesto pomletej kávy kúpiť zrnkovú a doma si pomlieť len také množstvo, aké reálne spotrebujete. Budete mať istotu, že bude vždy čerstvá. Na trhu je množstvo mlynčekov, pričom najlacnejšie začínajú s cenovkou niečo cez 10 eur.

