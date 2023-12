Zdroj: instagram.com/cassie.morrisonx Mamička vážila viac ako 100 kíl: Deti používa ako ČINKY, premena je ohromná! Istá mladá mamička je príkladom toho, že ak sa chce, je možné takmer všetko! Cassie zapája do cvičenia vlastné deti. Jej skvelé výsledky nie je možné prehliadnuť. 2. december 2023 Magazín

26-ročná matka dvoch detí sa stala na internete hotovou senzáciou. Cassie Morrison vážila 107 kilogramov, no jej sa podarilo schudnúť za dva roky dokopy 44 kilogramov – a to bez odbornej pomoci, špeciálneho jedálnička, návštevy fitnescentra či drahých procedúr. Ako je to možné? Skúsila domáce cvičenie do ktorého zapojila svoje deti.

Deti ako závažie

„Cvičenie s deťmi mi veľmi pomohlo. Nemohla som si dovoliť chodiť do fitka a ani si kúpiť poriadne závažie, ale naozaj som chcela vynaložiť všetko svoje úsilie na to, aby som schudla. Takže zapojiť do toho moje deti, bola tá najlepšia vec, ktorú som urobila,“ povedala sa Cassie pre Daily Mail.

Jej deti, Rubie (2) a Broden (4), jej doslovne pomohli k tomu, aby ich matka schudla a vybudovala si svaly. Ako ďalej pripomenula mladá cvičiteľka, deti si pochvaľujú, že sa môžu zapájať do tréningov, ktoré vnímajú ako hru.

„Tým, že všetko cvičenie robím doma, môžem sa hýbať vlastným tempom. Nikto ma netlačí. Ľudia podceňujú domáce cvičenie. No môže byť skutočne kreatívne a zvládnete toho veľmi veľa,“ uviedla Cassie, ktorá si s deťmi užíva drepy či napríklad plank.

Už žiadne komplikácie

„Keď som bola väčšia, nemohla som navštevovať rodičov bez toho, aby som nemala pocit, že sa nemôžem nadýchnuť. Búšilo mi veľmi srdce a to bývajú od môjho domu len 10 minút. Jediná vec, na ktorej chcem ďalej popracovať sú moje svaly. Chcem vyzerať a cítiť sa dobre,“ vyznala sa odhodlane. Motivovaná cvičiteľka najnovšie nedvíha už len deti, ale k pohybu pridala cvičenie na tyči. Jej premena je ohromná!

