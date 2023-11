Zdroj: pixabay.com Pozor na BANÁNY: Ak na nich objavíte TOTO, môžu byť domovom PAVÚKOV Zbožňujete banány? Dajte si pozor, aby ste si okrem nich nepriniesli domov aj celé hniezdo pavúkov. Takéto banány radšej ani nechytajte do ruky! 4. november 2023 Magazín

4. november 2023 Magazín Pozor na BANÁNY: Ak na nich objavíte TOTO, môžu byť domovom PAVÚKOV Zbožňujete banány? Dajte si pozor, aby ste si okrem nich nepriniesli domov aj celé hniezdo pavúkov. Takéto banány radšej ani nechytajte do ruky!

Banány zaraďujeme medzi najkonzumovanejšie ovocie na svete. Verejnosť preto nedávno postavila do pozornosti informácia o divnom vzhľade tejto pochúťky. Istý muž na svojom Facebooku ukázal na banány s malými bielymi škvrnami a vyzval ich, aby takto vyzerajúce ovocie nikdy nekupovali. Pred takýmto ovocím dvíha varovný prst aj denník Daily Mail.

Banány môžu byť napadnuté hmyzom a biele škvrny môžu byť v skutočnosti ich hniezdom.

Udomácňujú sa v banánoch

Fotka zákazníka sa rýchlo začala šíriť naprieč internetom a dostala sa aj do spoločnosti tamojšieho obchodného reťazca, kde ponúkajú žltú pochúťku. „Táto konkrétna biela škvrna vyzerá ako hniezdo múčnych chrobákov, ktoré sú úplne neškodné, ale rovnako ako iný hmyz, sa radi udomácňujú medzi banánmi, ktoré im poskytujú ochranu a prostredie na život,“ uviedol hovorca spoločnosti Asda pre portál LADbible.

Nebol to prvý prípad

Na biele škvrny sa stážovali aj iní zákazníci. „Môžem vám potvrdiť, že banány, celý trs (odradili ma na celý život) sú vonku v koši! Možno ich zalejem vriacou vodou pre prípad, že by sa vyliahli v koši a chceli by sa dostať do domu, pretože ja pavúky vôbec NEMÁM rada! A to ani nehovorím o jedovatých! Môžem dokonca spáliť svoj odpadkový kôš, možno to tak bude najlepšie (samozrejme, žartujem),“ uviedla ďalšia žena.

Nepríjemnú skúsenosť má aj iný zákazník: „Stalo sa mi to stalo minulý rok. Kúpil som si banány a dostal som zadarmo pavúčie hniezdo, z ktorého vychádzali malé pavúky.“

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Už ste niekedy kupovali banány s malými bielymi škvrnami?



áno 16.3% neviem 58.1% nie 25.6%

Zdroj: Dnes24.sk