23. apríl 2023 Magazín Muži vyšli s PRAVDOU von: Toto všetko je pre nich dôležitejšie ako MILOVANIE Chceli ste sa niekedy dostať do ich hlavy? Teraz máte tú najlepšiu možnosť. Prieskum ukázal, čo je pre mužov naozaj dôležité.

Ako vnímajú muži vzťahy? A aké majú potreby? To sú otázky, na ktoré by chcela mať odpoveď nejedna žena. Na túto tému najnovšie zaostril portál GQ, pričom oslovil viac ako 600 respondentov. Prieskum síce zaostril na populáciu vo Veľkej Británii, no prináša zaujímavé informácie z mužského sveta.

Sex nie je na špici rebríčka

Podľa prieskumu nie je milovanie pre veľkú časť opýtaných mužov vo vzťahu práve to, na čom všetko stojí a padá.

Takmer polovica (47%) z nich uviedla, že dokážu byť šťastní aj s minimom sexu či dokonca bez neho.

Respondenti vidia zmysel života v iných aktivitách. Až 35% mužov uviedlo, že hlavnou prioritou je pre nich strávený čas s priateľmi a rodinou. Nasledujú športové aktivity (25%) a zarábanie peňazí (24%).

Len 12% mužov v prieskume považuje za najdôležitejšie intímne zblíženie so svojou polovičkou.

Klamstvá na zoznamkách a…

Veľká časť mužov sa priznala, že na zoznamkách si prikrášľe realitu. Až 70% opýtaných uvádza na zoznamke klamlivé informácie. Muži najčastejšie zavádzali svojou fotkou (36%), vekom (30%), kariérou (28%) a výškou (27%).

Napriek tlmenejšiemu sexuálnemu životu si však mnohí z nich dokázali predstaviť život s viacerými partnermi naraz – takéto spolužitie by sa páčilo takmer polovici opýtaných (47%). Niektorí respondenti uviedli, že svoje túžby premenili na realitu: Polygamiu praktizuje 9% opýtaných mužov a 12% sa hlási k otvorenému vzťahu.

Zdroj: Dnes24.sk