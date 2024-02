19. február 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska Na Slovensko prišla ZMENA počasia: Slnečné dni KONČIA, vyťahujte dáždniky! Po slnečných dňoch sa musíme pripraviť na upršaný týždeň. Navyše, vyzerá to tak, že záver zimy neprinesie ani predpovedané ochladenie.

Zdroj: TASR/František Iván

Posledné týždne sa na našom území niesli v znamení príjemného slnečného počasia. Keby sme pátrali po poslednej výraznejšej snehovej nádielke, tak tá prišla už pred vyše mesiacom.

„Nadchádzajúce dni bude naše územie vystavené vlhšiemu západnému prúdeniu, ktoré bude do našej oblasti prinášať jednotlivé vlny zrážok, no keďže budeme aj naďalej vystavení teplému prúdeniu, tak zrážky budú prevažne vo forme dažďa,“ píše iMeteo.sk.

Víkend bude ešte horší

Počas celého týždňa nás čaká prevažne oblačné až zamračené počasie. Počas jednotlivých prechodov frontov očakávame aj občasný dážď.

„K výraznejšiemu zhoršovaniu počasia v našej oblasti dôjde s blížiacim sa víkendom. Od piatka, pravdepodobne až do nasledujúceho pondelka, nás čaká mimoriadne upršané počasie, ktoré na naše územie prinesie desiatky milimetrov zrážok. Snežiť bude výlučne na hrebeňoch Tatier,“ informuje portál.

Hoci celý týždeň sa bude niesť v znamení sychravého a upršaného počasia, teploty sa budú pohybovať od +5 až do +13 °C a mrznúť by nemalo ani v nočných hodinách.

Aký bude záver zimy?

„Vyhliadka počasia na posledné zimné dni avizuje, že sa charakter počasia výraznejšie nezmení, ba priam naopak. Najnovšie to vyzerá, že sa ešte výraznejšie oteplí, pričom pôvodne sa očakávalo, naopak, ochladenie. To by však nateraz malo doraziť len do západnej Európy,“ dodáva iMeteo.sk.

Naša oblasť by mala byť pod vplyvom brázdy nižšieho tlaku vzduchu, ktorá na naše územie bude aj naďalej prinášať sychravé a teplé počasie. Hoci bude pršať, nič zásadné nás nadchádzajúce dni nečaká.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: iMeteo.sk

Zdroj: Dnes24.sk